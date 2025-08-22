Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Za vilo z bazenom odšteli 2500 evrov, Nemce pričakala 'nočna mora'

Zagreb, 22. 08. 2025 14.51 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
21

Sanjske počitnice na hrvaški obali so se za nemško družino že ob prihodu spremenile v "nočno moro". Nemška družina je namreč pričakovala hišo z bazenom, ki so si jo ogledali na spletu, zato je pogled na uničene ploščice v bazenu, umazano stranišče ter uporabljen kondom sredi dvorišča prinesel še toliko večje razočaranje.

Za 12 dni v počitniški hišici z bazenom je nemška družina plačala skoraj 2500 evrov, poroča nemški portal Stern.de. A namestitev, obljubljena družini Veronike Hermel, ob prihodu skoraj ni spominjala na tisto, ki ji je bila obljubljena na fotografijah.

Počitniška hiša je bila namreč zanemarjena, ploščice v bazenu so bile polomljene, stranišče je bilo v slabem stanju, zunanje stene so bile plesnive, Nemci pa so na dvorišču hiše fotografirali tudi uporabljen kondom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Slike so morali obdelati s Photoshopom," ugiba Hermelova, ki je za nemške medije povedala, da v takšni namestitvi niso mogli ostati. Stopili so v stik z agencijo, prek katere so vilo najeli, vendar jim denarja niso vrnili, prav tako jim niso ponudili druge namestitve.

Odvetnik jim je medtem svetoval, naj v namestitvi ne preživijo niti ene noči, saj bi v nasprotnem primeru ponudniki to lahko razumeli, kot da se strinjajo s pogoji. Nemci so tako po nekaj urah iskanja našli novo namestitev, za katero so odšteli še okoli 2600 evrov. Zaradi prvotne počitniške hiše pa so od agencije zahtevali odškodnino, povzema Net.hr.

Zaplet se je zgodil že v začetku junija, vendar pa so denar dobili povrnjen šele, ko so se za pomoč obrnili na medije. V začetku julija so tako prejeli tako denar kot opravičilo agencije.

hrvaška turisti nemci namestitev počitnice
Naslednji članek

Močan potres stresel ožino med Antarktiko in Južno Ameriko

Naslednji članek

Na Hrvaškem do nedelje poostren nadzor v cestnem prometu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (21)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Levi so barabe
22. 08. 2025 16.27
+2
Če se vašega medija ne sme kritizirat v komentarjih, je vsaj kakšna stran za predloge, pritožbe ?
ODGOVORI
2 0
Lark
22. 08. 2025 16.34
Ne, če kritiziraš kaj z desnega pola, tam ni problema....
ODGOVORI
0 0
Otmarx
22. 08. 2025 16.24
+1
Če so jih že j.bali, so jih vsaj s kondomom.
ODGOVORI
1 0
enajstdvanajst1
22. 08. 2025 16.10
-9
tu pa tam se zgodi na hrvaškem pa tudi pri nas ni nič boljše pa tudi povsod po svetu je slabo in dobro... za mene je še vedno hrvaška top destinacija
ODGOVORI
1 10
Ici
22. 08. 2025 16.09
+12
To je spet MESEC DNI STARA INFORMACIJA, prepisana iz nemškega spletnega poetala Stern. A se vam ne zdi, da s prepisovanjem več kot mesec dni starih informacij žalite svoje bralce?
ODGOVORI
13 1
Victoria13
22. 08. 2025 16.06
+10
Novice non-stop o Hrvaški! Kaj se pa dogaja v Sloveniji?
ODGOVORI
12 2
hansola
22. 08. 2025 16.05
+8
Hahahaha, 2.600€????? A ste zmešan? 2.600€ sma mela vse skupaj za 2 tedna dominikanske, kar vključuje: 2x prevoz do letališča in nazaj, letalske karte, 2x izlet na destinaciji in 14 dni ultra all inclusive v 5+ zvezdičnem hotelu s 10 različnimi restavracijami.
ODGOVORI
10 2
Uporabnik1935308
22. 08. 2025 16.24
+0
Hansola, sedaj si pa napisal-a veliko laž. Če je pa res, mi pošlji malo več podatkov.??!!
ODGOVORI
1 1
maestrija
22. 08. 2025 16.32
Najboljši so mi modeli, ki plačajo, da 14 dni preživijo v hotelskem resorju in potem rečejo, das so bili v dominikani. Od dominikane pa videl samo terminal na letališču...
ODGOVORI
0 0
Svobodna Slovenija
22. 08. 2025 16.01
+10
Klinc ugleda te Hrvate napihujejo ceno nimajo pa nic
ODGOVORI
10 0
nelika123
22. 08. 2025 16.01
+5
Mislim zakaj to počnejo.Zelo slaba reklama.Dvomim,da tile še pridejo na počitnice na hrvaško...
ODGOVORI
5 0
Juzles Iters
22. 08. 2025 15.56
+18
Odvetnik jim je dobro svetoval, da niso uporabili te nastanitve, sicer tega denarja ne bi več videli. A vseeno, izpuliti iz rok Hrvatu že plačan denar, pa je uspeh, ki bi jim ga zavidali tudi Rothschildi.
ODGOVORI
19 1
Panter 63
22. 08. 2025 16.02
-2
To ni res. Kaj ti misliš da je dol divji zahod. Dva primera poznam to leto kje so dobili denar nazaj. Makarska 300 evrov in Pag 1300 evrov.
ODGOVORI
0 2
detect
22. 08. 2025 15.56
+8
ne gre brez hrvaške.
ODGOVORI
9 1
Kumul
22. 08. 2025 15.54
+0
Novasol 30% provizije
ODGOVORI
1 1
vvvilice
22. 08. 2025 15.46
+17
No, in kje so zdaj tisti, ki protestirajo proti Bookingu in ga tožijo?
ODGOVORI
17 0
boslo
22. 08. 2025 15.46
+4
Vila z bazenom 200€/dan ?
ODGOVORI
5 1
Rožle Patriot
22. 08. 2025 15.44
+18
... naj bodo srečni, da ni bilo nič bušk ... pa to
ODGOVORI
18 0
jekras
22. 08. 2025 15.38
+18
še vedno vprašam: zakaj že hodijo/te v HR. Jaz že vem zakaj me ni tam
ODGOVORI
20 2
sepz
22. 08. 2025 15.35
+29
Nočna mora dopusta na Hrvaška...Predraga Hrvaška. 200€ nočitev v apartmaju brez hrane, 60€ kalamari, 30€ pica, 4€ sladoled, 6€ pivo in 25€ cestnine na eno stran....NE HVALA!!! Na hrvačko pridem, ko bodo jedilniki v Slovenščini Hrvatje imajo enak problem kot mi. Desetletja so bili pozicionirani kot ugodna destinacija za družinske počitnice, po vojni pa kot država - žrtev (kljub situaciji, ki jo tuđman zakuhal v BiH). Potem so v desetih letih nasuli v kampe hiške, ušmekali par hotelov, zgradili še nekaj novih in v par letih nabili cene do nezavesti. In kao fensi destinacija. Ne bo šlo. Hrvati imajo krasno obalo in žal veliko neprijaznih/nestrpnih ljudi. Resnično je cena napram storitvi previsoka, tako visoka, da si je Hrvati sami ne morejo privoščiti. Če greš na dopust z družino v hotel za 2 tedna, je ceneje leteti v Azijo, na Kubo itd. To je moja izkušnja. Nemci in Italiani pa so odkrili Albanijo. Da.
ODGOVORI
31 2
8282
22. 08. 2025 15.42
-11
Nemorem verjeti, da si ti dejansko Slovenec. Po vseh komentarjih, ki jih puščaš bi mislil da Slovenija ni tvoj doma. A se še kakšni otroci žogajo pred tvoj blok?
ODGOVORI
3 14
Celjan78
22. 08. 2025 15.35
+17
vsaj tepeni nisi bili.
ODGOVORI
18 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110