Za vilo z bazenom odšteli 2500 evrov, Nemce pričakala 'nočna mora'

Počitniška hiša je bila namreč zanemarjena, ploščice v bazenu so bile polomljene, stranišče je bilo v slabem stanju, zunanje stene so bile plesnive, Nemci pa so na dvorišču hiše fotografirali tudi uporabljen kondom.

Za 12 dni v počitniški hišici z bazenom je nemška družina plačala skoraj 2500 evrov, poroča nemški portal Stern.de. A namestitev, obljubljena družini Veronike Hermel , ob prihodu skoraj ni spominjala na tisto, ki ji je bila obljubljena na fotografijah.

"Slike so morali obdelati s Photoshopom," ugiba Hermelova, ki je za nemške medije povedala, da v takšni namestitvi niso mogli ostati. Stopili so v stik z agencijo, prek katere so vilo najeli, vendar jim denarja niso vrnili, prav tako jim niso ponudili druge namestitve.

Odvetnik jim je medtem svetoval, naj v namestitvi ne preživijo niti ene noči, saj bi v nasprotnem primeru ponudniki to lahko razumeli, kot da se strinjajo s pogoji. Nemci so tako po nekaj urah iskanja našli novo namestitev, za katero so odšteli še okoli 2600 evrov. Zaradi prvotne počitniške hiše pa so od agencije zahtevali odškodnino, povzema Net.hr.

Zaplet se je zgodil že v začetku junija, vendar pa so denar dobili povrnjen šele, ko so se za pomoč obrnili na medije. V začetku julija so tako prejeli tako denar kot opravičilo agencije.