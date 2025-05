Za voznika, ki sta povzročila nesrečo na hrvaški avtocesti, odredili pripor

Da bi ugotovili vse okoliščine prometne nesreče je tožilstvo odredilo obdukcijo pokojnic in izvedbo drugih potrebnih preiskovalnih in dokaznih dejanj.

Nesreča se je zgodila v nedeljo okoli 3.05 na avtocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac. Dve potnici iz avtobusa, stari 57 in 77 let, sta na kraju nesreče umrli. Poškodobe je utrpelo še 31 potnikov avtobusa, od katerih je osem oseb utrpelo težje poškodbe. Poškodovane so oskrbeli v več bolnišnicah.

Kaj se je zgodilo?

22-letnega voznika tožilstvo sumi, da ni vozil po sredini označenega prometnega pasu, pač pa je zavil desno, pri čemer je z desnim kolesom zapeljal na zeleni travnati pas in trčil v betonski robnik prepusta in varnostno ograjo.

Vozilo se je na cesti zavrtelo in se ustavilo, pri čemer je prečkalo levi in desni vozni pas. Voznik je stopil iz vozila, da bi druge voznike opozoril, naj zmanjšajo hitrost ali ustavijo. A 47-letni voznik avtobusa se ni mogel ustaviti in je trčil v ustavljen prazen avto. Zaradi trka je avtobus vrglo čez varnostno ograjo, kjer se je prevrnil in pristal na nasprotnem voznem pasu.