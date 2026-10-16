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Za vožnjo skrbi AI, potniki pa pijejo, sestankujejo ali pojejo

Zürich, 16. 10. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Nuša Dekleva
Samovozeči avtobus

Predstavljajte si, da se zjutraj odpravite v službo, med potjo pa spijete kavo, opravite sestanek ali celo zapojete karaoke. In to kar na avtobusu. Kitajsko podjetje je namreč razvilo RoboBus – samovozeče električno vozilo brez volana, pedalov in voznika. Za vožnjo namesto njega skrbi umetna inteligenca, potniki pa lahko čas izkoristijo povsem po svoje. Kako blizu je torej prihodnost, v kateri nas bodo po mestih prevažali takšni avtobusi?

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