Za vožnjo skrbi AI, potniki pa pijejo, sestankujejo ali pojejo

Predstavljajte si, da se zjutraj odpravite v službo, med potjo pa spijete kavo, opravite sestanek ali celo zapojete karaoke. In to kar na avtobusu. Kitajsko podjetje je namreč razvilo RoboBus – samovozeče električno vozilo brez volana, pedalov in voznika. Za vožnjo namesto njega skrbi umetna inteligenca, potniki pa lahko čas izkoristijo povsem po svoje. Kako blizu je torej prihodnost, v kateri nas bodo po mestih prevažali takšni avtobusi?