Za 'vrnitev malega Liama domov' zbrali že več kot 100.000 dolarjev

Poziv z naslovom "Pomagajte vrniti petletnega Liama domov" je organizirala oseba po imenu Sarai Orquiz. Kot je dejala, jo je mama Liama Ramosa prosila, naj v njenem imenu organizira zbiranje sredstev za plačilo sodnih stroškov za dečkovo izpustitev iz pripora v Teksasu, poroča Guardian. "To je zanjo izjemno težek čas. Neverjetno je hvaležna za vso podporo in prijaznost, ki jo je prejela od skupnosti," je zapisano v izjavi. Orquizova je dejala tudi, da je v stiku z Erico - dečkovo mamo - in da družina dela vse, kar je v njihovi moči, da bi bila mama ponovno združena s sinom in možem. A poudarila je, da je pravna pomoč draga.

"Erica je bila v stiku s sinom in možem, ki sta ji povedala, da sta dobro. Vendar pa seveda vsi razumemo, da je realnost situacije daleč od tega," je zapisala posrednica, ki je bila glede dejanj ICE jasna: "Ugrabili so ju in prepeljali na drugi konec države, ne da bi jima ponudili možnost stika z družino ali odvetnikom." Organizatorica poziva je povedala, da je bila Erica dodana kot upravičenka fundacije in da si prizadeva povezati svoj bančni račun za neposredno prejemanje donacij. Te so v manj kot enem dnevu že presegle vrednost 110.000 dolarjev (več kot 93.000 evrov). Zbiranje sredstev je bilo sicer vmes brez pojasnil začasno ustavljeno, a je nato začelo ponovno delovati. Liam, ki je pred kratkim dopolnil pet let, je eden od štirih otrok v šolskem okrožju, ki so jih agenti ICE v zadnjih dveh tednih pridržali v regiji, je, kot smo poročali včeraj, povedala šolska nadzornica Zena Stenvik. "Liamova mama več kot 24 ur ni imela pojma, kje sta njen sin in mož. Za njuno lokacijo je izvedela šele, ko je oče končno lahko poklical iz Teksasa," pa je zapisala Orquizova in dodala, da je "nepredstavljivo", da bi otroka namestili tako daleč od doma - Minnesote.