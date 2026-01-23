Naslovnica
Tujina

Za 'vrnitev malega Liama domov' zbrali že več kot 100.000 dolarjev

Minneapolis, 23. 01. 2026 13.19

Avtor:
M.P.
Liam Ramos (X)

Po pridržanju petletnega Liama in njegovega očeta s strani ameriške imigracijske in carinske službe ICE je bil v četrtek vložen poziv za zbiranje sredstev za njuno družino. V manj kot enem dnevu so na računu zbrali že več kot 110.000 dolarjev (dobrih 93.000 evrov).

Poziv z naslovom "Pomagajte vrniti petletnega Liama domov" je organizirala oseba po imenu Sarai Orquiz. Kot je dejala, jo je mama Liama Ramosa prosila, naj v njenem imenu organizira zbiranje sredstev za plačilo sodnih stroškov za dečkovo izpustitev iz pripora v Teksasu, poroča Guardian.

"To je zanjo izjemno težek čas. Neverjetno je hvaležna za vso podporo in prijaznost, ki jo je prejela od skupnosti," je zapisano v izjavi. Orquizova je dejala tudi, da je v stiku z Erico - dečkovo mamo - in da družina dela vse, kar je v njihovi moči, da bi bila mama ponovno združena s sinom in možem. A poudarila je, da je pravna pomoč draga.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Erica je bila v stiku s sinom in možem, ki sta ji povedala, da sta dobro. Vendar pa seveda vsi razumemo, da je realnost situacije daleč od tega," je zapisala posrednica, ki je bila glede dejanj ICE jasna: "Ugrabili so ju in prepeljali na drugi konec države, ne da bi jima ponudili možnost stika z družino ali odvetnikom."

Organizatorica poziva je povedala, da je bila Erica dodana kot upravičenka fundacije in da si prizadeva povezati svoj bančni račun za neposredno prejemanje donacij. Te so v manj kot enem dnevu že presegle vrednost 110.000 dolarjev (več kot 93.000 evrov). Zbiranje sredstev je bilo sicer vmes brez pojasnil začasno ustavljeno, a je nato začelo ponovno delovati.

Liam, ki je pred kratkim dopolnil pet let, je eden od štirih otrok v šolskem okrožju, ki so jih agenti ICE v zadnjih dveh tednih pridržali v regiji, je, kot smo poročali včeraj, povedala šolska nadzornica Zena Stenvik. "Liamova mama več kot 24 ur ni imela pojma, kje sta njen sin in mož. Za njuno lokacijo je izvedela šele, ko je oče končno lahko poklical iz Teksasa," pa je zapisala Orquizova in dodala, da je "nepredstavljivo", da bi otroka namestili tako daleč od doma - Minnesote.

Pričevanja se sicer tu nekoliko razlikujejo. Pastor iz Minneapolisa Sergio Amezcu je namreč za CNN dejal, da se je prestrašena mama po pridržanju sina in moža nemudoma obrnila nanj. Kot je sporočila služba za domovinsko varnost, naj bi agenti takrat skušali s pomočjo otroka njegovo mamo prepričati, naj stopi iz hiše. "Sosedje so ji svetovali, naj tega ne naredi, saj so se bali, da bodo pridržali tudi njo," je dejal pastor.

Liam ima sicer še enega starejšega brata, je včeraj poročal Guardian, ki se je iz šole vrnil, ko njegovega očeta in petletnika ni bilo več. Očeta in Liama so odpeljali v priporni center v Teksasu, družinski odvetnik pa pravi, da so v ZDA zakonito, potem ko so v državo vstopili na uradnem mejnem prehodu in decembra 2024 zaprosili za azil. "Nista prišla nezakonito. Nista kriminalca," je dejal odvetnik Marc Prokosch.

Ministrstvo za domovinsko varnost je ob tem v četrtek na spletu trdilo še, da je oče ob prihodu agentov skušal pobegniti in "zapustil" sina. "ICE ni ciljala na otroka. Otrok je bil zapuščen," so zapisali in trdili, da so bili dolžni poskrbeti za petletnika.

ice agentje liam ramos zbiranje sredstev minnesota

KOMENTARJI50

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MartinezM
23. 01. 2026 15.24
Dober biznis naredila. Ko so ji agentje po pobegu njegovega očeta pripeljali otroka, ga ni hotela ( res zgledna mamica), ko agentje 5 letnega otroka sredi zime ne pustijo otroka na cesti, pa je nacizem in fašizem na oblasti. Tudi POP TV propaganda, res zgledno.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
23. 01. 2026 15.23
Katere narodnosti je " Janša"?
Odgovori
-1
0 1
Darko32
23. 01. 2026 15.18
No potem pa ti kasvbojci delajo red drugje. Pri sebi naj uredijo stvari. Ne pa da izkoriščajo in potem se gredo dahava metode. Potem pa druge kritizirajo.
Odgovori
-2
1 3
Renee Nicole Good v spomin
23. 01. 2026 15.14
prekleta banda desničarska zločinska fašistična trumpova...
Odgovori
-1
2 3
You cant handle the truth
23. 01. 2026 15.23
rajši malo še zagovarjaj svojo kolegico, ki je pustila 2 belgijska ovčarja v avtu, da sta se skuhala, da je ona lahko šla na pijačko s kolegico. potem pa moraliziraj naprej 🤡🤡🤡
Odgovori
+1
1 0
Googlebot
23. 01. 2026 15.12
Spet povzeto iz CNNa dajte rajši z dejstvi. Oče je pobegnil pred agenti. Otroka je samega pustil. Zato so ga ICE vzeli seboj. Kaj bi ga po vašem morali samega pustit?
Odgovori
+1
5 4
8282
23. 01. 2026 15.19
Ares in kako opravičuješ še ostale 4, ki so jih odpeljali?
Odgovori
-3
0 3
Slovenska pomlad
23. 01. 2026 15.05
Če je Janšev biološki oče lahko prišel k nam legalno,naj si tudi drugi uredijo status.
Odgovori
+2
6 4
gonisetaubi
23. 01. 2026 14.59
ilegalni imigrant je pač ilegalni in dokončna pika
Odgovori
+4
6 2
FRPuma
23. 01. 2026 14.57
Ice ne igra na čustva kot cajtngi, temveč na papirje.
Odgovori
+5
6 1
enajstdvanajst1
23. 01. 2026 14.57
ona pa kot nedolzna oseba popolnoma neupravičeno jo je iskalo 50 policistov. nekateri bi samo socialo vlekli sedaj pa bo dobili še denar od naivnhi oseb ..bravo.... to bi lahko sedaj tudi naši dolenjci zbirali denar ker jim je durs vzel in nimajo za preziveti... odprite tukaj račun in zbirajte ali pa na 1515ACO donacija
Odgovori
+2
3 1
Artechh
23. 01. 2026 14.55
In kaj bodo naredili s tem denarjem? ga odkupili al kaj? aja ne en ki je demokrate okol prinesev si bo zepe napolnil
Odgovori
+5
6 1
ho?emVšolo
23. 01. 2026 14.51
To bo bodoči predsednik Amerike. Slednja se spreminja. Tako kot bo sprememba ustave, ko bo Trump šel v tretji mandat, tako se bodo lahko v prihodnosti potegovali ljudje, ki niso rojeni v Ameriki. In to bo ta fant.
Odgovori
+0
2 2
asgard
23. 01. 2026 14.50
A ni čudno da so scami z Somalijci in podobne prevare samo v "modrih državah" ? Očitno so tam demokrati ista pašta kot pri nas Svoboda in Levica..
Odgovori
+4
8 4
FRPuma
23. 01. 2026 14.58
Definitivno
Odgovori
+4
5 1
špaget
23. 01. 2026 14.50
En otrok se joka, dajmo ukinit vse zakone in razpustit državo. Vsi smo otroci sonca in vode, meje ne obstajajo, zakaj sploh rabimo policijo, če je vsega v izobilju?
Odgovori
+7
10 3
špaget
23. 01. 2026 14.51
Ubistvu se ukine samo skrajne teroristične stranke, kot je afd in le penova, ta dobre skrajno levičarske lahko ostanejo, ker je njihov program neomejeno hrane in neomejeno denarja za vse
Odgovori
+1
3 2
veneti
23. 01. 2026 14.50
Prave hamas taktike imate levaki. Se skrivate za otroci. Malo še pa bojo začeli banke ropati z otroci, ko jih bo policija dobila bodo pa žrtve in boste zbirali denar za njih.
Odgovori
+3
6 3
23. 01. 2026 14.46
Že par dni nabijanja po Trampu. Ja red dela in žal nastajajo tudi žalostne zgodbe. Ne bo mira, dokler vam Tramp ne bo kr direkt zagrozil.
Odgovori
+8
10 2
Wolfman
23. 01. 2026 14.45
Zakaj ne zberejo, da se Trumpa fizično odstrani iz ZDA!
Odgovori
-4
4 8
veneti
23. 01. 2026 14.50
o stari islamist heheh a je trump tudi žid heheh
Odgovori
+3
5 2
asgard
23. 01. 2026 14.44
Kamala koliko jih je izgnal pa Obama ?
Odgovori
+3
6 3
asgard
23. 01. 2026 14.42
Center za pridržanje ne taborišče. Ah levaci vi ste res čudni. Kot ameriški demokrati. Tako so za to da se poskrbi za ilegalce, ko pa so naredili test in pripeljali ene 3 Mehičane pred hišo pa kar naenkrat ni bilo prostora itd.. Skratka sami izgovori. Me prav zanima koliko ilegalcev ima doma recimo Koprivec, Fajonka, Sukička itd .... Takoj povem : NOBENEGA, ker so navadni lažnjivci !!!
Odgovori
+5
8 3
borjac
23. 01. 2026 14.38
ICE je Trumpov gestapo, ali Iranska Nravstvena policija , .... temu pet letnemu otroku , ki so ga ugrabili in odpeljali v TABORIŠČE v Teksas , manjka samo še to , da mu na rokico napišejo številko , in vrnejo čas za 90 let nazaj , samo fotografijo poglejte , zamaskiran Trumpov agent ICE in en ubogi prestrašeni , šokirani pet letni otrok .... kdor ne vidi te krivice , zločina ... je slep ali pa ZASLEPLJEN od sovraštva ....
Odgovori
-5
5 10
Krošnja
23. 01. 2026 14.41
Res je, ameriska verzija gestapa in to v 21 stoletju. Agentje pa brez kakrsnih koli znanj, zaposlijo vsakega ki se prijavi ne glede na to ce je kriminalec ali bivsi zapornik. In taksni ugrabljajo ljudi. KATASTROFA!
Odgovori
-4
4 8
Artechh
23. 01. 2026 14.42
Ice ni noben trump gestapo. Poglej številke pod obamo. Vse kar delajo je spoštovanje zakonodaje. Kar se pa dogaja je pa teptanje po politični opciji in nima veliko veze z dogodki
Odgovori
+7
9 2
špaget
23. 01. 2026 14.47
Isto kot aušvic ane, ljudje so se naskrivaj pretihotapili noter, potem so jih pa pazniki odkrili in pregnali ven. Ti si zaslepljen od Disney risank
Odgovori
+1
4 3
