Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Za všečke nad prepad

Lysebotn, 12. 08. 2026 06.00 pred 13 urami 1 min branja 6

Avtor:
Ema Čepon
skala Kjeragbolten

Za koliko všečkov na Instagramu bi bili pripravljeni stati na skali, ki visi nad tisoč metrov globokim prepadom, brez ograje in brez varnostne mreže? Skala Kjeragbolten, ki je zagozdena med dvema klifoma in zaradi svoje zanimive lege daje občutek, kot da bi lebdela v zraku, vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev. A številni gredo v želji za popoln posnetek predaleč – na skali izvajajo akrobacije, nanjo se vzpenjajo celo z majhnimi otroki.

Šest ur hoje, strmi vzponi in spolzke skale – brez ograje ali varnostne mreže. Vse to za popolno fotografijo. Ogromen balvan, stisnjen med dve skalni steni, približno tisoč metrov nad fjordom. Kjeragbolten je videti, kot da kljubuje gravitaciji – in je zato ena najbolj prepoznavnih fotografskih točk na Norveškem.

"Tudi, če bi bila to zadnja stvar, ki jo naredim v življenju ... Moral sem to narediti," pravi eden od všečkov željnih obiskovalcev.

Številni na skalo stopijo celo s svojimi majhnimi otroki, pripovedujejo vodiči. Spominjajo pa se celo dekleta, ki se je na balvan povzpelo v visokih salonarjih. Spodaj tisoč metrov globok prepad, okoli pa nobene ograje. Samo en napačen korak in ni vas več, svarijo nepripravljene obiskovalce.

A teh nevarnost ne odvrne, parkirišča so polna. "Veliko jih pride obutih v japonke, nizke superge ali kaj podobnega ... Potem jim rečem: 'Pet kilometrov hodite v tisto smer.' Presenečeni vprašajo, ali je treba hoditi, saj da so mislili, da je skala poleg parkirišča," pravi lokalna vodička Anne Van Beuzekom

Skalo vsako leto obišče približno 60 tisoč pohodnikov. Zato je pravi čudež, da do danes še niso zabeležili niti ene nesreče s smrtnim izidom.

kjeragbolten norveška skala prepad

Invazija na Španijo in najboljši čas za ogled pri nas

Skoraj katatoničen in s hudo pljučnico: Rusija izpustila ameriškega marinca

24ur.com Dolga reka ljudi v vrsti za fotografijo s točke Tre Cime
24ur.com Plezanje skozi oči mojstrov vertikale
24ur.com 'Vzrokov za skalni podor vrha Fluchthorn je več'
24ur.com Pozdravljeni v raju na Zemlji
24ur.com V steni ferate
24ur.com Odpotujte dlje in višje. Odkrijte Lifetrek 4000+
Moskisvet.com Raj na Zemlji: Kanjon, ki ti vzame sapo!
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
petb
12. 08. 2026 10.43
In če kdo pade pa napišejo katastrofa namesto bedarija.
Odgovori
+1
1 0
pingvinislo5
12. 08. 2026 10.34
splezat oz bolje rečeno sprehodit se na to skalo ni nič posebnega ker je vse precej široko. sploh nimaš občutka, da je 1000m prepad okoli tebe. pa tudi ni 6 ur hoje, ampak 1 ura. novinarka, sedi 1.
Odgovori
+1
1 0
RichPiana
12. 08. 2026 10.24
Do takih ne čutim empatije.
Odgovori
0 0
NeXadileC
12. 08. 2026 10.00
😐😐😑😐😶🌕🌼
Odgovori
+1
1 0
PegySue
12. 08. 2026 09.54
Ni ga všečka, ki me prepriča, da sploh lezem na takšno višino, kaj šele, da poziram na mestu, ki že v osnovi zgleda nestabilno in nevarno. Na smrt se bojim višine, ko me tlači mora, se mi v sanjah pojavljajo ravno slike iz članka....
Odgovori
+2
2 0
stiing
12. 08. 2026 09.43
Nej si vsi k se fotkajo še prej ogledajo film 127 ur😉 pa jim bo mal bolj jasna slika ...
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Kako vzgojiti otroka, ki zna reči ne
Rod Stewart dobil novega vnuka: pomen njegovega imena vas bo ganil
Rod Stewart dobil novega vnuka: pomen njegovega imena vas bo ganil
Zakaj nosečnice tako pogosto jokajo?
Zakaj nosečnice tako pogosto jokajo?
Manj kot 10 minut in samo 3 sestavine: mini bananine palačinke
Manj kot 10 minut in samo 3 sestavine: mini bananine palačinke
zadovoljna
Portal
Tako lepa je znana Slovenka, ko pije jutranjo kavo
Dnevni horoskop: Enemu znamenju se v ljubezni obeta nova iskra
Dnevni horoskop: Enemu znamenju se v ljubezni obeta nova iskra
Blond lasje po dopustu: Marko Hriberšek razkriva, kako povrniti sijaj in preprečiti poškodbe
Blond lasje po dopustu: Marko Hriberšek razkriva, kako povrniti sijaj in preprečiti poškodbe
Kopalke, ki oblikujejo pas in skrijejo trebušček – najboljši kroji za močnejše
Kopalke, ki oblikujejo pas in skrijejo trebušček – najboljši kroji za močnejše
vizita
Portal
Starejši od 50 let bi morali uživati ta vitamin: ščiti pred osteoporozo, izboljšuje spomin in podaljšuje življenje
Največja napaka pri izbiri mesa
Največja napaka pri izbiri mesa
Je kokosovo olje res zdrava izbira za vaše srce?
Je kokosovo olje res zdrava izbira za vaše srce?
Zakaj po dopustu ljudje pogosteje zbolijo? Razlog ni samo v spremembi vremena
Zakaj po dopustu ljudje pogosteje zbolijo? Razlog ni samo v spremembi vremena
cekin
Portal
Najdražje napake generacije 40+: ena vas lahko stane mirne starosti
Sanjate o prvem razredu? Takole v resnici izbirajo potnike za nadgradnjo
Sanjate o prvem razredu? Takole v resnici izbirajo potnike za nadgradnjo
Ostajate samo zaradi plače? Morda je čas za veliko karierno odločitev
Ostajate samo zaradi plače? Morda je čas za veliko karierno odločitev
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
moskisvet
Portal
Zaroka v raju: Kdo je moški, ki je osvojil eno najlepših žensk na svetu?
Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov
Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov
Naključno srečanje z nogometašem ji je spremenilo življenje
Naključno srečanje z nogometašem ji je spremenilo življenje
Ti kraji ponujajo lepoto Santorinija in Maldivov brez gneče
Ti kraji ponujajo lepoto Santorinija in Maldivov brez gneče
dominvrt
Portal
Kompostni čaj za rastline: kako ga pripraviti in ali res pomaga vrtu
Vaš pes nenehno prosi za hrano? Štirje možni razlogi
Vaš pes nenehno prosi za hrano? Štirje možni razlogi
Namesto peska milijoni steklenih kamenčkov: neverjetna zgodba plaže, ki jo je ustvarilo smetišče
Namesto peska milijoni steklenih kamenčkov: neverjetna zgodba plaže, ki jo je ustvarilo smetišče
Zakaj je madež pudra tako težko odstraniti?
Zakaj je madež pudra tako težko odstraniti?
okusno
Portal
Ko vam je zaradi vročine slabo in nimate apetita: to jejte, da ne obremenite želodca
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Biskvitno pecivo s sadjem, ki vedno uspe - tudi največjim začetnikom
Biskvitno pecivo s sadjem, ki vedno uspe - tudi največjim začetnikom
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
voyo
Portal
Za Eliso: Primer Claps
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Mamin dan
Mamin dan
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897