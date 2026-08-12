Za všečke nad prepad

Šest ur hoje, strmi vzponi in spolzke skale – brez ograje ali varnostne mreže. Vse to za popolno fotografijo. Ogromen balvan, stisnjen med dve skalni steni, približno tisoč metrov nad fjordom. Kjeragbolten je videti, kot da kljubuje gravitaciji – in je zato ena najbolj prepoznavnih fotografskih točk na Norveškem.

"Tudi, če bi bila to zadnja stvar, ki jo naredim v življenju ... Moral sem to narediti," pravi eden od všečkov željnih obiskovalcev.

Številni na skalo stopijo celo s svojimi majhnimi otroki, pripovedujejo vodiči. Spominjajo pa se celo dekleta, ki se je na balvan povzpelo v visokih salonarjih. Spodaj tisoč metrov globok prepad, okoli pa nobene ograje. Samo en napačen korak in ni vas več, svarijo nepripravljene obiskovalce.

A teh nevarnost ne odvrne, parkirišča so polna. "Veliko jih pride obutih v japonke, nizke superge ali kaj podobnega ... Potem jim rečem: 'Pet kilometrov hodite v tisto smer.' Presenečeni vprašajo, ali je treba hoditi, saj da so mislili, da je skala poleg parkirišča," pravi lokalna vodička Anne Van Beuzekom.

Skalo vsako leto obišče približno 60 tisoč pohodnikov. Zato je pravi čudež, da do danes še niso zabeležili niti ene nesreče s smrtnim izidom.