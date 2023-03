Za vstop v rimski Panteon bo treba po novem plačati vstopnino

Kot so še sporočili z ministrstva, bodo denar od vstopnine namenili za vzdrževanje in obnovo Panteona. Del prihodkov od vstopnine pa bo šel rimski škofiji, ki želi ta sredstva uporabiti v dobrodelne in kulturne namene.

Otroci do 18. leta starosti in prebivalci Rima bodo plačila vstopnine opravičeni. Tudi maše in druge verske aktivnosti bo še mogoče obiskati brez plačila vstopnine.

Za obisk večine antičnih spomenikov v Rimu, med drugim za Kolosej in rimski forum, je sicer vstopnino potrebno plačati že dlje časa. Brezplačen vstop je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa mogoč le v številne cerkve.

Panteon je bil zgrajen leta 27 pr. n. št. in pozneje predelan. Nekdanji rimski tempelj je leta 609 vzhodnorimski cesar Fokas podaril papežu Bonifaciju IV., ki ga je dal posvetiti v cerkev. V Panteonu sta pokopana italijanska kralja Viktor Emanuel II. in Umberto I. ter nekateri umetniki, med njimi renesančni slikar in arhitekt Rafael.