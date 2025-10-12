Za vstop v Schengen po novem obvezna biometrična registracija

Evropska unija uvaja digitalni sistem za preverjanje vstopov in izstopov (Entry/Exit System – EES), ki bo po poročanju Al Jazeere spremljal prihode in odhode vseh potnikov iz držav zunaj EU, ki potujejo v schengensko območje. Gre za 29 držav, med njimi 25 članic EU ter štiri države, ki niso članice Unije, a so del schengenskega sistema prostega gibanja.
EES bo veljal za vse državljane tretjih držav, ki vstopajo v schengensko območje za kratko bivanje, do 90 dni v 180-dnevnem obdobju. To vključuje tudi potnike iz Združenih držav Amerike, Kanade, Avstralije, Združenega kraljestva in drugih držav, katerih državljani doslej niso potrebovali vizuma.
Iz sistema pa bodo izvzeti prebivalci Irske in Cipra (čeprav sta članici EU, nista del schengenskega območja), imetniki dovoljenj za prebivanje v EU, raziskovalci, študenti, prostovoljci in člani posadk mednarodnih prevozov.
Pri vstopu v katero koli državo schengenskega območja bodo potniki morali opraviti biometrično identifikacijo, zajem obraza in prstnih odtisov, ob običajnem pregledu potnega lista. Otroci, mlajši od 12 let, prstnih odtisov ne bodo oddajali.
Sistem vstopa/izstopa se ne bo uporabljal za nadzor notranjih meja. Potnikom zato, ko bodo enkrat znotraj schengenskega območja, ne bo treba opravljati kontrol za potovanje med schengenskimi državami, piše Al Jazeera.
Podatki bodo shranjeni tri leta po zadnjem vstopu oziroma pet let v primeru, da potnik prekorači dovoljeni čas bivanja. Sistem bo vodila agencija EU za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na območju svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), nadzor nad izvajanjem pa bo imel tudi Frontex.
Evropska agencija Frontex bo predstavila tudi mobilno aplikacijo EES, ki bo potnikom omogočala predhodno registracijo biometričnih podatkov, s čimer naj bi se zmanjšale čakalne vrste na mejah. Prve države, ki bodo aplikacijo uporabljale, so Švedska, Portugalska, Italija, Madžarska in Grčija.
Novi sistem bo po navedbah Evropskega sveta izboljšal učinkovitost in varnost nadzora zunanjih meja, zmanjšal možnost zlorab identitete in omejil nezakonita bivanja.
"Močno varovanje zunanjih meja je ključno za EU. Novi sistem EES bo pomagal zagotoviti, da potniki spoštujejo pravila bivanja in da bodo mejni pregledi učinkovitejši," je pojasnil evropski minister za priseljevanje in integracijo Kaare Dybvad Bek.
Strokovnjaki opozarjajo na možne izzive, zlasti glede zasebnosti in zaščite osebnih podatkov. Evropska unija zagotavlja, da bodo vsi podatki obdelani v skladu z uredbo GDPR, dostop pa bodo imele zgolj mejne in varnostne službe ter prevozniki, kot so letalske družbe, poroča Al Jazeera.
Po polni uvedbi sistema EES leta 2026 bo EU uvedla še vizumski sistem ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) za državljane držav, ki za kratkotrajne obiske ne potrebujejo vizuma. Ti bodo morali pridobiti elektronsko dovoljenje za potovanje, veljavno tri leta in plačati 20 evrov.
Cilj obeh sistemov je po navedbah EU povečati nadzor nad migracijami, preprečiti nezakonita bivanja ter posodobiti upravljanje zunanjih meja, ne da bi pri tem ogrozili svobodo gibanja znotraj schengenskega prostora.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.