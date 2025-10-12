Za vstop v Schengen po novem obvezna biometrična registracija

Evropska unija uvaja digitalni sistem za preverjanje vstopov in izstopov (Entry/Exit System – EES), ki bo po poročanju Al Jazeere spremljal prihode in odhode vseh potnikov iz držav zunaj EU, ki potujejo v schengensko območje. Gre za 29 držav, med njimi 25 članic EU ter štiri države, ki niso članice Unije, a so del schengenskega sistema prostega gibanja.

EES bo veljal za vse državljane tretjih držav, ki vstopajo v schengensko območje za kratko bivanje, do 90 dni v 180-dnevnem obdobju. To vključuje tudi potnike iz Združenih držav Amerike, Kanade, Avstralije, Združenega kraljestva in drugih držav, katerih državljani doslej niso potrebovali vizuma.

Iz sistema pa bodo izvzeti prebivalci Irske in Cipra (čeprav sta članici EU, nista del schengenskega območja), imetniki dovoljenj za prebivanje v EU, raziskovalci, študenti, prostovoljci in člani posadk mednarodnih prevozov.

Pri vstopu v katero koli državo schengenskega območja bodo potniki morali opraviti biometrično identifikacijo, zajem obraza in prstnih odtisov, ob običajnem pregledu potnega lista. Otroci, mlajši od 12 let, prstnih odtisov ne bodo oddajali.