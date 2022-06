Za vstop v Turčijo in Ciper ni več potreben pogoj PCT

Turško ministrstvo za notranje zadeve je v okrožnici 81 guvernerjem posredovalo navodila, po katerih pogoj PCT za vstop v državo od danes ni več potreben zaradi padajočega števila okužb in "sledenja globalnemu dogajanju na področju epidemije," poroča turški časnik Daily Sabah.

Tudi na Cipru zaščitne maske niso več potrebne v zaprtih prostorih, razen v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah, javnem prometu ter domovih za starejše. Ciprsko ministrstvo za zdravje sicer še vedno priporoča nošenje zaščitnih mask za ranljive skupine.

Število smrtnih primerov in okužb s koronavirusom se je v obeh državah v zadnjih tednih znižalo. V tedenskem poročilu so ciprski zdravstveni organi v petek poročali o 1774 primerih in dveh smrtnih primerih, turški pa so v sredo našteli 1172 primerov okužb s koronavirusom in 6 smrtnih žrtev.