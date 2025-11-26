Svetli način
Tujina

Za vstop v Veliki kanjon bo treba doplačati še 100 dolarjev

Washington, 26. 11. 2025 07.04 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D. S.
V času, ko turistični obiski ZDA padajo, namerava vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa tujim obiskovalcem nacionalnih parkov, kot sta Grand Canyon in Yellowstone, zaračunavati visoka doplačila, je naznanil minister za notranje zadeve Doug Burgum.

Donald Trump vedno na prvo mesto postavlja ameriške družine, je izjavil Doug Burgum, ko je njegovo ministrstvo naznanilo, da bodo tuji obiskovalci za vstop v 11 najbolj priljubljenih nacionalnih parkov ZDA poleg normalne vstopnice plačali še 100 dolarjev (86 evrov) doplačila.

Cene letnih vstopnic se bodo za tujce podražile na 250 dolarjev (215 evrov), pri čemer to ne velja za tiste z dovoljenjem za delo in bivanje v ZDA. Sedanja cena letne vstopnice je 80 dolarjev (69 evrov).

Veliki kanjon
Veliki kanjon FOTO: AP

"To bo zagotovilo, da ameriški davkoplačevalci, ki že podpirajo sistem nacionalnih parkov, še naprej uživajo dostopne cene, medtem ko mednarodni obiskovalci prispevajo svoj delež k vzdrževanju in izboljševanju naših parkov za prihodnje generacije," je izjavil minister.

Trump je že julija podpisal izvršni ukaz, s katerim je Burgumu naročil naj poskrbi za ukrepe za ohranitev parkov za prihodnje generacije in višja cena za tujce je eden od njih.

Po podatkih Nacionalne službe za parke je v ZDA 63 uradnih nacionalnih parkov, ki jih je lani obiskalo skupaj 332 milijonov turistov. Parki ponavadi zaračunavajo vstopnice na avtomobil, nekateri pa tudi na osebo.

Mici 270
26. 11. 2025 08.11
ne hvala
