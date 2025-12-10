Svetli način
Tujina

Za vstop v ZDA bi morali dovoliti vpogled v družbena omrežja

Washington, 10. 12. 2025 15.43 | Posodobljeno pred 48 minutami

STA , M.S.
Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa namerava od tujih turistov zahtevati, da pred vstopom v ZDA razkrijejo svoje aktivnosti na družbenih omrežjih v zadnjih petih letih, kaže predlog, ki je bil v torek objavljen v zveznem registru.

Novo pravilo, ki ga je po poročanju britanskega BBC predlagala ameriška agencija za carine in zaščito meje (CBP), bi veljalo za turiste iz okoli 40 držav, tudi Slovenije, ki trenutno ne potrebujejo vizuma za vstop v ZDA in se morajo zgolj prijaviti v elektronski sistem za avtorizacijo potovanja ESTA.

Če bo v veljavo stopilo predlagano pravilo, bo razkritje podatkov o zgodovini na družbenih omrežjih postalo obvezen del vlog za sistem ESTA.

Ameriške oblasti bi od turistov po novem zahtevale, da v sistem ESTA predložijo še druge osebne podatke, kot na primer telefonske številke, ki so jih uporabljali v zadnjih petih letih, elektronske naslove iz zadnjega desetletja, osebne podatke družinskih članov in biometrične podatke.

ESTA FOTO: Shutterstock

Odvetniki, specializirani za priseljevanje, ob tem opozarjajo, da bi lahko prosilci zaradi novih pravil dlje časa čakali na odobritev vloge.

Odkar je Trump januarja prevzel oblast, je njegova administracija zaostrila pogoje za vstop v ZDA v želji po utrditvi ameriških meja in zajezitvi migracij. Ukrepi sicer že vplivajo na turizem. Oktober je bil 10. zaporedni mesec, ko so v ZDA zabeležili upad kanadskih turistov. Številni Kanadčani namreč bojkotirajo potovanja v ZDA kot obliko protesta proti carinam.

ZDA sicer prihodnje leto pričakujejo večje število turistov na račun svetovnega nogometnega prvenstva, ki ga skupaj gostijo ZDA, Kanada in Mehika, v letu 2028 pa zaradi poletnih olimpijskih iger v Los Angelesu.

