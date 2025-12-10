Za vstop v ZDA bi morali dovoliti vpogled v družbena omrežja

Novo pravilo, ki ga je po poročanju britanskega BBC predlagala ameriška agencija za carine in zaščito meje (CBP), bi veljalo za turiste iz okoli 40 držav, tudi Slovenije, ki trenutno ne potrebujejo vizuma za vstop v ZDA in se morajo zgolj prijaviti v elektronski sistem za avtorizacijo potovanja ESTA.

Če bo v veljavo stopilo predlagano pravilo, bo razkritje podatkov o zgodovini na družbenih omrežjih postalo obvezen del vlog za sistem ESTA.

Ameriške oblasti bi od turistov po novem zahtevale, da v sistem ESTA predložijo še druge osebne podatke, kot na primer telefonske številke, ki so jih uporabljali v zadnjih petih letih, elektronske naslove iz zadnjega desetletja, osebne podatke družinskih članov in biometrične podatke.