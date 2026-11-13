Grozljiva pričevanja: privezana pacientka skoraj gola, moški več ur na tleh

Smrt Kristiana Josipa Periša je pretresla Hrvaško, hkrati pa spodbudila druge psihiatrične paciente, da spregovorijo o svojih izkušnjah. Na uredništvo Net.hr se je obrnilo kar 120 ljudi s pretresljivimi zgodbami, ne le iz Jankomira, temveč tudi iz drugih ustanov.

Nekdanji pacienti in svojci so spregovorili tudi za hrvaški Index. Nekdanja pacientka je opisala prizor ženske, ki je bila privezana na bolniško posteljo, skoraj gola in nepokrita. Po njenih besedah je bila pacientka nameščena v sobo s še tremi posteljami, osebje pa je ni primerno pokrilo. Drugi Indexov sogovornik trdi, da je starejši pacient, ki so ga privezali na posteljo, ponoči padel na tla, še vedno privezan na vzmetnico, in več ur gol ležal na tleh ter klical na pomoč. Tudi sogovornik je klical na pomoč vse do jutra. Trdi, da je trkal na vrata in prosil, naj nekdo pride pomagati pacientu, vendar se je odzvala šele jutranja izmena, ki je prišla okoli 6. ure zjutraj. "Tehnik me je vprašal, kako dolgo je bil pacient v tem stanju: zvezan, gol na tleh. Rekel sem, da so minile vsaj štiri ure. Tehnik mi je rekel, naj nikomur ne povem," je povedal za Index. Svoje izkušnje je opisala tudi mati, katere takrat 17-letnega sina so po njenih navedbah zaposleni med prisilnim dajanjem injekcije podrli na tla in mu s kolenom pritiskali na vrat. "Takrat sem mislila, da je to normalno. Vrat ga je bolel dva tedna, ampak mislila sem, da tako fiksirajo paciente. Šele po smrti tega mladeniča sem videla, da je to prepovedano in kako nevarno je. Ko sem to prebrala, sem pomislila, da imam srečo, da je moj sin danes živ," je povedala mati. Zaradi predpisanega zdravila naj bi imel tudi težave s pospešenim bitjem srca. Klinika Sveti Ivan na vprašanja Indexa še ni odgovorila. Medtem se vrstijo tudi druga pričevanja nekdanjih pacientov o domnevnem dušenju, udarcih in poniževanju na oddelkih.

Blazina kot 'običajno sredstvo'

Za Net.hr je zdravstveni tehnik bolnišnice Sveti Ivan potrdil, da se kot sredstvo za obvladovanje pacientov uporabljajo tudi blazine. "Blazina se pri nas žal zaradi pomanjkanja kakovostnih in sodobnih sredstev za omejevanje gibanja uporablja kot nekakšno običajno sredstvo. Pacientu jo zgolj položimo na glavo, ne da bi pri tem izvajali kakršen koli pritisk," je povedal zdravstveni tehnik iz Psihiatrične klinike Sveti Ivan. Blazina služi kot nekakšna tkanina, ki prekrije obraz psihotičnega, shizofrenega in agresivnega pacienta, da ta ne bi med posredovanjem poškodoval, ugriznil ali kakorkoli izpostavil svoji slini zdravstvenega osebja. Ne vedo namreč, ali je okužen, je poudaril tehnik. "Do vsakega pacienta moramo namreč pristopati, kot da bi bila njegova slina lahko kužna, saj bi nas to lahko navsezadnje tudi stalo življenja," je poudaril. Kot smo poročali, je v četrtek odstopila tudi direktorica bolnišnice Sveti Ivan, v bolnišnici pa so inšpektorji odkrili resne pomanjkljivosti.

11-letno deklico zasuli z zdravili: 'To ni bil moj otrok'