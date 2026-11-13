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Grozljiva pričevanja: privezana pacientka skoraj gola, moški več ur na tleh

Zagreb, 13. 11. 2026 09.47 pred 1 uro 4 min branja 20

Avtor:
Ne.M.
Psihiatrija

Po sumu umora 32-letnega Kristiana Josipa Periša so se oglasili nekdanji pacienti psihiatrične klinike Sveti Ivan v zagrebškem Jankomiru. Opisujejo nečloveško ravnanje, poniževanje in neustrezno oskrbo. Eden od zdravstvenih tehnikov je za Net.hr potrdil tudi, da kot običajno sredstvo za obvladovanje pacientov uporabljajo blazine. O grozljivih primerih ravnanja – celo z otroki – pa nekdanji pacienti poročajo tudi iz drugih ustanov.

Smrt Kristiana Josipa Periša je pretresla Hrvaško, hkrati pa spodbudila druge psihiatrične paciente, da spregovorijo o svojih izkušnjah. Na uredništvo Net.hr se je obrnilo kar 120 ljudi s pretresljivimi zgodbami, ne le iz Jankomira, temveč tudi iz drugih ustanov.

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Nekdanji pacienti in svojci so spregovorili tudi za hrvaški Index. Nekdanja pacientka je opisala prizor ženske, ki je bila privezana na bolniško posteljo, skoraj gola in nepokrita. Po njenih besedah je bila pacientka nameščena v sobo s še tremi posteljami, osebje pa je ni primerno pokrilo.

Drugi Indexov sogovornik trdi, da je starejši pacient, ki so ga privezali na posteljo, ponoči padel na tla, še vedno privezan na vzmetnico, in več ur gol ležal na tleh ter klical na pomoč. Tudi sogovornik je klical na pomoč vse do jutra. Trdi, da je trkal na vrata in prosil, naj nekdo pride pomagati pacientu, vendar se je odzvala šele jutranja izmena, ki je prišla okoli 6. ure zjutraj. "Tehnik me je vprašal, kako dolgo je bil pacient v tem stanju: zvezan, gol na tleh. Rekel sem, da so minile vsaj štiri ure. Tehnik mi je rekel, naj nikomur ne povem," je povedal za Index.

Svoje izkušnje je opisala tudi mati, katere takrat 17-letnega sina so po njenih navedbah zaposleni med prisilnim dajanjem injekcije podrli na tla in mu s kolenom pritiskali na vrat. "Takrat sem mislila, da je to normalno. Vrat ga je bolel dva tedna, ampak mislila sem, da tako fiksirajo paciente. Šele po smrti tega mladeniča sem videla, da je to prepovedano in kako nevarno je. Ko sem to prebrala, sem pomislila, da imam srečo, da je moj sin danes živ," je povedala mati. Zaradi predpisanega zdravila naj bi imel tudi težave s pospešenim bitjem srca.

Klinika Sveti Ivan na vprašanja Indexa še ni odgovorila. Medtem se vrstijo tudi druga pričevanja nekdanjih pacientov o domnevnem dušenju, udarcih in poniževanju na oddelkih.

Blazina kot 'običajno sredstvo'

Za Net.hr je zdravstveni tehnik bolnišnice Sveti Ivan potrdil, da se kot sredstvo za obvladovanje pacientov uporabljajo tudi blazine. "Blazina se pri nas žal zaradi pomanjkanja kakovostnih in sodobnih sredstev za omejevanje gibanja uporablja kot nekakšno običajno sredstvo. Pacientu jo zgolj položimo na glavo, ne da bi pri tem izvajali kakršen koli pritisk," je povedal zdravstveni tehnik iz Psihiatrične klinike Sveti Ivan.

Blazina služi kot nekakšna tkanina, ki prekrije obraz psihotičnega, shizofrenega in agresivnega pacienta, da ta ne bi med posredovanjem poškodoval, ugriznil ali kakorkoli izpostavil svoji slini zdravstvenega osebja. Ne vedo namreč, ali je okužen, je poudaril tehnik. "Do vsakega pacienta moramo namreč pristopati, kot da bi bila njegova slina lahko kužna, saj bi nas to lahko navsezadnje tudi stalo življenja," je poudaril.

Kot smo poročali, je v četrtek odstopila tudi direktorica bolnišnice Sveti Ivan, v bolnišnici pa so inšpektorji odkrili resne pomanjkljivosti.

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11-letno deklico zasuli z zdravili: 'To ni bil moj otrok'

Očitno bolnišnica Sveti Ivan ni osamljen primer, saj se na enako grob in nečloveški način ravna tudi z otroki v nekaterih drugih psihiatričnih ustanovah. Da je treba spremeniti odnos do težav v zdravstvenem sistemu, opozarja tudi mati 11-letne deklice, ki je v šoli poiskala pomoč zaradi ustrahovanja in spolnega nadlegovanja. Mati je verjela, da bo končno na varnem v Otroški psihiatrični kliniki na Kukuljevićevi. Odpeljala jo je v bolnišnico, a le 24 ur kasneje jo je obiskala in bila šokirana, saj jo je komaj prepoznala, poroča Net.hr.

"To ni bil moj otrok. Bila je povsem drugačna, pod vplivom velikih odmerkov zdravil. Poskakovala je in ni vedela, kaj govori. Govorila je nepovezano," je povedala. Prestrašeno deklico naj bi po njenih besedah zasuli z zdravili. Mati je povedala, da je prosila za pogovor in pomoč zdravstvenih tehnikov ter zdravnikov, namesto tega pa naj bi ji zagrozili, da jo bodo privezali.

Deklica je materi povedala, da jih zdravstveni tehniki žalijo in ponižujejo. "Eden od njih je deklicam nenehno gledal v prsi. Očitno so se zavedale, da jih opazuje, vendar ni odnehal," je dodala mati.

Prejela je tudi zastrašujočo grožnjo: "Psihiater, ki je bil pristojen za mojo hčerko, mi je tistega dne, ko sem prišla ponjo, povedal, da obstaja neka mati, ki jim je grozila s prijavo, a se ne zaveda, da lahko prek centra za socialno delo ostane ne le brez ene hčerke, temveč brez vseh otrok."

Mati je v bolnišnico prišla po pomoč, šest dni pozneje pa je iz nje pobegnila skupaj s hčerko, ki je po njenih besedah skoraj ni več prepoznala. 

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KOMENTARJI20

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HitriKrtek
13. 11. 2026 11.59
"Blazina se pri nas žal zaradi pomanjkanja kakovostnih in sodobnih sredstev za omejevanje gibanja uporablja kot nekakšno običajno sredstvo. Pacientu jo zgolj položimo na glavo, ne da bi pri tem izvajali kakršen koli pritisk," -- kak bullshitjeto?????? A so tile sploh razumeli kaj so povedali???
Odgovori
0 0
Berbelund
13. 11. 2026 11.57
mi imamo pacienta ki ga že mnogo let (nad 30) ne moremo obvladovati !
Odgovori
-1
0 1
Nace Štremljasti
13. 11. 2026 11.56
kjer so razni sv ivani....zraven je hudo
Odgovori
+0
2 2
devlon
13. 11. 2026 11.55
to so pa kar sadistične ustanove. kot v filmih. samo, da niso filmi
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+1
1 0
abc123def456
13. 11. 2026 11.54
veliko podpornega osebja je zafrustrirancev na minimalcu, ki so prepricani da je samo njihovo zivljenje tezko, in posledicno se je za izogniti prihodu v DSO ali na psihiatrijo, ce je le mozno...
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+1
1 0
ATOL17
13. 11. 2026 11.49
Kamere v vsako sobo pa v parlament tudi....
Odgovori
+2
2 0
supergigi
13. 11. 2026 11.48
Veliko ljudi ne ve, kako agresivni so ljudje s paranoidno sizofrenijo, če ne jemljejo zdravil. Lahko nekoga močno poškodujejo, ker jim je tako rekel glas v glavi, in drugače kot s silo jih ne spraviš v bolnico, ker ne vedo, da so bolani. To je tudi glavni problem. Svojci bolanega človeka, ki ne želijo da se ta zdravi, naj prevzamejo odgovornost, če bo tak človek koga napadel in poškodoval.
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-4
0 4
Berbelund
13. 11. 2026 11.53
ta desni imate tudi glasove v glavi!samo jajotove !
Odgovori
0 0
yolli
13. 11. 2026 11.47
Zavedat se je treba da na oddelkih pristanejo ljudje ki jih v drugih institucijah ne obvladujejo več. Tako da stvar ni enostranska....ko ti pacient grozi da te bo ubil in ga je treba umirit...kako ???? Pa ne zagovarjam nasilja....
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+1
2 1
FETS LUCK
13. 11. 2026 11.43
Če se pri nas v domovih za ostarele, kjer so mentalno zdravi ljudje, dogajjo take in podobne reči potem se ni čuditi da se v psihiatričnih ustanovah dogajajo stvari na kubik, ker očitno mislijo, da pacijentom ne bo nihče verjel. Res grozljivo , da to počnejo ljudje, katerim bi morali pacijenti 100% zaupati. Odgovornost pa vsekakor nosi vodstvo, ki očitno ne ve kaj se v njihovih ustanovah dogaja.
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+4
5 1
DEBELA OLIVA
13. 11. 2026 11.38
Kako pa se lahko obvlada agresivnega bolnika ?
Odgovori
+0
3 3
zaba67
13. 11. 2026 11.30
ne razumem kako je padel s postelje, če je bil privezan...
Odgovori
-4
1 5
FETS LUCK
13. 11. 2026 11.39
Ti še marsičesa ne razumeš
Odgovori
+6
7 1
Primula22
13. 11. 2026 11.18
Grozno, če je to vse res
Odgovori
+7
9 2
JApajaDAja
13. 11. 2026 11.03
kaj vse bi kamere pokazale v takšnih slo ustanovah, v domovih za oskrbo starejših..,
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+18
19 1
Morgoth
13. 11. 2026 11.29
Sploh zdaj, ko zaposlujejo 3. svet! Na youtubu so posnetki iz angleških domov, kaj to prinese, grozljivo!
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+8
10 2
InFlames123
13. 11. 2026 11.02
let nad kukavicjim gnezdom.
Odgovori
+10
10 0
Garammasala8
13. 11. 2026 11.01
Kakšni zločinci delajo v teh ustanovah? 😖😫
Odgovori
+10
13 3
Dr.Rugelj
13. 11. 2026 11.29
Ne vse metati v isti koš ! ...
Odgovori
-2
3 5
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