Za zaprtimi vrati v Švici: trgovinski sporazum med ZDA in Kitajsko?

Ameriški finančni minister Scott Bessent je pogovore opisal kot produktivne in konstruktivne, kitajski podpredsednik He Lifeng pa je dejal, da so bili pogovori "poglobljeni" in "odkriti". Bela hiša je pogovor označila za "trgovinski sporazum", vendar ni podala nobenih podrobnosti.

Sogovornika sta se ves konec tedna zadrževala v tajnih pogovorih za zaprtimi vrati, kar je bilo prvo srečanje, odkar je ameriški predsednik Donald Trump januarja Kitajski uvedel 145-odstotne carine. Peking se je odzval s 125-odstotnimi carinami na nekatere ameriške izdelke.

Delnice na celinski Kitajski in v Hongkongu so danes zjutraj zabeležile rast. Šanghajski kompozitni indeks je bil za približno 0,4 odstotka višji, medtem ko se je Hang Seng zvišal za skoraj 0,7 odstotka.