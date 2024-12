Za zastrupitev sedmih tujcev na Fidžiju kriva pina colada?

Le nekaj tednov po smrti šestih turistov v jugovzhodni azijski državi Laos, zaradi zastrupitve z metanolom, se je sedem tujcev na Fidžiju zastrupilo z alkoholom. Skupno pet ameriških in avstralskih turistov in še dva tujca, ki na Fidžiju živita so se zastrupili v luksuznem letovišču s petimi zvezdicami, po tem ko so pili koktejl pina colada.

Po pitju alkoholne pijače jim je postalo slabo, bruhali so, nekateri pa so imeli tudi nevrološke težave. Ena od zastrupljenih, 19-letna Avstralka je doživela tudi epileptični napad. Odpeljani so bili v bolnišnico Sigatoka, nato pa so bili prepeljani v bolnišnico Lautoka, prizadeti so po zastrupitvi resno zboleli, poroča Fiji Times. Lokalni uradniki pa so sporočili, da so se njihovi simptomi zdaj že izboljšali in da naj bi nekatere že odpustili iz bolnišnice poroča BBC.