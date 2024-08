'Za zvezdnike naredijo vse, kar si zaželijo, a ravno to je past'

Smrt igralca pa je zdaj na dan prinesla spomin na ostale zvezdnike, ki so umrli v podobnih situacijah in bili v toksičnih odnosih z zdravniki, ki so zdravili njihove odvisnosti.

Mathewa Perryja so lani našli mrtvega v masažni kadi, na njegovem domu v Los Angelesu, z izjemno visoko vsebnostjo ketamina v telesu. Zvezdniški igralec naj bi med zdravljenjem depresije postal zasvojen. V stiski, ko mu odmerka niso želeli povečati, pa se je tudi on očitno obrnil na napačnega zdravnika, ki mu je brezvestno "pomagal".

Velikokrat je ključen motiv finančna korist

Ne le smrt Perryja, več podobnih odmevnih primerov je bilo povezanih s toksičnimi odnosi zdravnikov in zvezdnikov, vsaj tako pravi Harry Nelson, ugledni odvetnik iz Los Angelesa, ki jim je večkrat priča in je specializiran za tovrstne primere. Za televizijski kanal je povedal, da so zvezdniki in zdravniki večkrat v zapletenem odnosu in da se takrat "pravil ne držijo". Celotno sliko je opisal kot bolj zapleteno, kot na videz je.

"Slavne osebe potrebujejo zasebnost, za njih je že pot do zdravnika in potem do lekarne lahko zelo neugodna, saj jim na vsakem koraku lahko sledijo paparaci," je povedal Nelson. Na drugi strani pa je opisal, kako se zdravniki lahko hitro navdušijo nad svetovno znanimi zvezdniki in da bi ohranjali odnos z njimi, ne upoštevajo pravil in storijo vse, kar si zvezdniki zaželijo, a ravno to je past. "To je past, tako za pacienta kot za zdravnika," je dodal.

Drugi podoben primer smrti zvezdnika je primer Michaela Jacksona, za smrt katerega je bil leta 2011 umora obsojen Conrad Murray, ki je pevcu vbrizgal smrtonosno dozo močnega anestetika.

Znani primeri, ki so odmevali po vsem svetu, pa so tudi primeri smrti Elvisa Presleyja in Marilyn Monroe, Princea in Toma Pettyja. V vseh primerih so se zvezdniki borili z odvisnostmi, končali pa so se s prevelikimi odmerki substanc, ki so jim jih priskrbeli zdravstveni delavci.

Ključni motiv za takšne primere pa je, kot pravi Nelson, finančna korist. Perryju naj bi stekleničko zdravila, ki stane 12 evrov, prodali za 2000 evrov.

Zgodovina ketamina sega približno trideset let nazaj, ko so zvezdniki začeli uporabljati ketamin tudi kot "substanco za zabavo". Na svojih domovih so začeli prirejati ketaminske zabave, ki so se jih udeleževali tudi ostali zvezdniki, je še razložil Nelson. V Los Angelesu je bilo več zdravnikov, ki so pomagali pri organizaciji te "zabave", kjer so udeleženci prejemali infuzije ketamina. Zdravniška komisija pa je te zdravnike disciplinsko kaznovala in jim odvzela delovne licence.

Ketamin se danes v ZDA zakonito uporablja, za zdravljenje depresije in posttravmatske stresne motnje. "Predvsem Južna Kalifornija je postala središče rehabilitacijskih klinik, ki pacientom ponujajo popolno zasebnost, seveda pa niso niti najmanj poceni, namenjene so predvsem ekstremno bogatim zvezdnikom," je povedal Nelson.

Zdravilo lahko povzroči tudi resne neželene učinke, vključno z izgubo zavesti in težavami z dihanjem, zato je nujno, da se ga uporablja le pod nadzorom zdravnika, ki bolnika skrbno spremlja. Prav zato je, kot pravi Nelson, ideja, da je nekdo zvezdniku dovolil, da doma dobi ketamin in gre v masažno kad, ekstremno nevarna in neodgovorna.