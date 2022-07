Zabava, na kateri je bil tudi kancler Scholz: devet žensk omamili z drogo za posilstvo

Kot poročajo nemški mediji, se je na vsakoletni tradicionalni zabavi stranke SPD, med povabljenci je tudi nemški kancler Olaf Scholz, zbralo okoli 1000 ljudi. Po dogodku je 21-letnica, ki se je udeležila zabave, Policiji prijavila, da se ne spomni niti ene podrobnosti z zabave. Odšla je v bolnišnico, kjer so jo sprejeli in sprožili postopek. Ženska je na zabavi jedla večerjo in pila brezalkoholno pijačo, ko je nenadoma občutila slabost in vrtoglavico, so opisali. Nemški mediji so poročali, da ne gre za osamljen primer in da so žrtve še vsaj štiri.