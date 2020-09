Zabava presenečenja usodna za 31-letno nosečnico

V Braziliji je po okužbi s covid-19 umrla 31-letna nosečnica, ki se je okužila na zabavi presenečenja, ki so jo zanjo pripravili sodelavci. Učiteljica Camila Graciano je bila na bolniški, saj je imela rizično nosečnost. Sodelavci so se odločili, da jo presenetijo še pred porodom in so zanjo organizirali zabavo, kjer pa se je mlada učiteljica od nekoga okužila s covid-19, poročanje lokalnih medijev povzema New York Post.

Eden od sodelavcev je namreč bil okužen, a ni imel simptomov in za okužbo ni vedel.

31-letnica, ki je bila v osmem mesecu nosečnosti, je tri dni po zabavi dobila prve znake in se je tako slabo počutila, da so jo odpeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so ji opravili carski rez. Njena hčerka se je rodila zdrava. Po operaciji pa se je stanje 31-letnice poslabšalo. Imela je hude dihalne težave, zato so jo priključili na respirator. Umrla je 22. avgusta.

V Braziliji je zaradi covida-19 umrlo več kot 121.000 oseb, najmanj 3,9 milijona oseb je okuženih.