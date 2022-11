'Zabave je konec': Melonijeva po nezakonitem rejvu napovedala strožje kazni

Italijanski policisti so aretirali 14 organizatorjev nezakonitega rejva za noč čarovnic v mestu Modena na severu države in zaplenili avdio opremo v vrednosti 150.000 evrov. Trinajst od pridržanih je bilo Italijanov, eden pa Nizozemec. Italijanska premierka Giorhia Meloni pa je sporočila, da si nova vlada ne bo zatiskala oči pred kršenjem zakonov in da bo poostrila zakone proti zabavam brez dovoljenja. Kritiki Melonijeve so se na njeno napoved odzvali z besedami, da se je vlada zdaj osredotočila na zapiranje zabav, medtem pa ignorira fašistični pohod, ki se je odvil nedavno v čast Benitu Mussoliniju.

Nova italijanska premierka Giorgia Meloni je po nezakoniti zabavi sporočila, da bo za organizacijo javnih zabav z več kot 50 udeleženci po novem potrebno dovoljenje. Sporočila je, da si njena vlada ne bo zatiskala oči pred kršenjem zakonov in da bo poostrila zakone proti zabavam brez dovoljenja. Podpredsednik Matteo Salvini je na družbenih omrežjih sporočil, da je "zabave konec". Ob tem je veselo noč čarovnic voščil vsem, razen tistim, ki so z bili del nezakonite rejverske zabave v Modeni. Organizatorji, ki ne bodo spoštovali tega novega zakona, bi lahko tvegali do šest let zapora, če bi ugotovili, da gostijo nedovoljeno zabavo z več kot 50 ljudmi, poroča BBC. V skladu z uredbo je za organizatorje rejverskih zabav predvidena globa v višini do 10.000 evrov. Vlada v Rimu trdi, da želi s tem preprečiti rejverske zabave, ki da so v zadnjih mesecih povzročale težave z javnim redom.

icon-expand Giorgia Meloni FOTO: AP

Tovrstne kazni so po mnenju notranjega ministra Mattea Piantedonija že v veljavi v drugih državah. "Dajejo nove in učinkovitejše instrumente, ki bodo omogočili hitro posredovanje za zajezitev pojava, ki je za državo in s tem za skupnost še posebej drag, saj zahteva veliko sredstev in veliko uslužbencev organov pregona," je pojasnil. A ob napovedi Melonijeve so se oglasili tudi številni njeni kritiki. Sandra Zampa, članica levosredinske Demokratske stranke, je bila med najbolj kritičnimi, saj da premierka in njen notranji minister Matteo Piantedosi fašistom, ki "veselo korakajo, uporabljajo Hitlerjev pozdrav in vzklikajo skrajno desničarska gesla", ne rečeta ničesar. Dejala je, da je sramotno, da je bilo skupini, ki je "nostalgična po režimu, ki je bil najhujši za italijansko zgodovino", dovoljeno organizirati tak dogodek.

Zabava, ki se je odvila v Modeni, naj bi omejevala promet, bližnji prebivalci pa so se pritoževali nad hrupom, saj se je glasba brez premora predvajala dva dni zapored. Mediji so v zadnjih tednih izpostavili več članov vlade Meloni in parlamenta zaradi njihovih preteklih ali nedavnih izjav o fašizmu in Mussoliniju. Levosredinski časnik La Repubblica je tako komentiral imenovanje Galeazza Bignamija iz njenih Bratov Italije za državnega sekretarja na Salvinijevem ministrstvu za infrastrukturo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke