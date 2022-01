Zabave na Downing Streetu bo preiskala tudi britanska policija

Saga z britanskim premierjem Borisom Johnsonom se vse bolj zapleta. Britanski sekretar za promet Grant Shapps je zdaj povedal, da so ob praznovanju Johnsonovega rojstnega dne sodelovale osebe, s katerimi je premier že sicer ves čas delal in se v sklopu dela tudi družil. Metropolitanska policija je sicer potrdila, da bo začela preiskavo zabav na Downing Streetu in v Whitehallu, ki so se odvijale v času, ko so na Otoku veljali strogi covidni ukrepi.

Britanska metropolitanska policija je sporočila, da bo preiskala zabave, ki so se v času strogih varnostnih ukrepov odvijale v rezidenci premierja Borisa Johnsona. "Lahko potrdim, da Met zdaj preiskuje številne dogodke, ki so se zgodili na Downing Streetu in v Whitehallu v zadnjih dveh letih v zvezi z morebitnimi kršitvami predpisov pravil ob covidu-19," je dejala policijska inšpektorica Cressida Dick.

O nedavno razkriti rojstnodnevni zabavi je za SkyNews spregovoril tudi britanski sekretar za promet Grant Shapps."Dogodka ne želim zagovarjati, vendar pa so bile na njem udeležene osebe, s katerimi je premier ves čas sodeloval, prav tako pa tudi ni načrtoval prejetja torte," je dejal. Dodal je sicer, da razkrite fotografije očitno nakazujejo, da gre za premierjev rojstni dan, a da mu je torto očitno dalo osebje, ko se je Johnson vrnil v pisarno. "Gre za osebe, s katerimi je že tako ali tako delal vse dneve in ki so zaradi sprejemanja odločitev glede novega koronavirusa bile velikokrat v isti sobi kot premier," pojasnjuje ter dodaja, da je predaja torte morda trajala kvečjemu 10 minut. "Mislim pa, da smo lahko prepričani, da si premier ni sam naročil torte," pravi.

icon-expand Grant Shapps, britanski minister za promet FOTO: AP

Ponovil je, da zabave s torto premier ni organiziral: "Nekateri ljudje so se oglasili, saj so mislili, da gre za primerno gesto ob rojstnem dnevu." A ob tem Shapps dodaja, da celotnega dogajanja s tem ne poskuša braniti, a da mora o primernosti oz. neprimernosti dejanja odločati javna uslužbenka Sue Gray, ki vodi preiskavo kabineta. Je pa, kot je dejal, jezen na osebe, ki so kršile pravila. Po zadnjih razkritjih so se pozivi k odstopu predsednika britanske vlade še okrepili. Naj Johnson odstopi, je znova zahteval tudi vodja laburistov Keir Starmer. Da so bila pravila za takšne dogodke jasna, pa je poudaril tudi zunanji minister v senci David Lammy, ki je dejal, da je zabava ta pravila kršila. "Zakaj bi bila pravila za predsednika vlade drugačna, kot so za druge prebivalce?" je vprašal. Downing Street je sicer že priznal, da se je osebje 19. junija 2020 za kratek čas zbralo v kabinetu: "Skupina osebja, ki je tisti dan delala na številki 10, se je po sestanku na kratko zbrala v kabinetu, da bi premierju čestitala za rojstni dan." Ob tem so dodali, da so se osebe v kabinetu zbrale le za 10 minut. Kot poroča ITV, pa se je dogodka, kljub temu da je bilo mešanje gospodinjstev v zaprtih prostorih v tistem času prepovedano, udeležilo 30 oseb. Po poročanju medijev naj bi srečanje organizirala premierjeva žena Carrie Johnson. Da se je udeležila omenjenega dogodka, je priznala tudi notranja oblikovalka Lulu Lytle, a je ob tem dejala, da je bila tam le za kratek čas, ko je čakala na pogovor s premierjem o prenovi stanovanja na Downing Streetu.

icon-expand Preiskava kabineta naj bi se sicer zaključila ta teden. FOTO: AP