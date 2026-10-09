Zabave na Mikonosu, pritiski na osebje: 'V Atenah je nevzdržno'

Neimenovani viri so za britanski Daily Mail povedali, da so razmere v Atenah postale nevzdržne, čeprav je 57-letna Kimberly Guilfoyle na položaju manj kot eno leto. Po več prijavah naj bi zdaj ministrstvo sprožilo preiskavo sumov "morebitne zlorabe substanc, uporabe zasebnih letal in helikopterjev, tesnih povezav z zasebnim podjetjem in lobisti ter neprimernega sprejemanja daril."

Že prvi delovni dan naj bi Guilfoyleova v Atene priletela z zasebnim letalom neimenovanega milijarderja, poleti pa se je zabavala na priljubljenem grškem otoku Mikonos. Vodjo varnostne službe naj bi takrat odstavila, ker se ni odzval na njen klic ob štirih zjutraj. Želela naj bi, da ji prinese led, medtem ko je uživala alkohol. "Guilfoyleova je pila ob štirih zjutraj in poklicala Vasilisa, varnostnika, ki je že starejši. Seveda je spal in se ni oglasil," je za Daily Mail povedal vir. "Naslednji dan ga je degradirala."

V drugem primeru naj bi degradirala tudi dva svoja voznika, ker ji ni bil všeč "način, kako sta zavijala levo".

Guilfoyleova naj bi svojim zaposlenim redno grozila, da jih bo odpustila, če je ne bodo upoštevali, osebje pa naj bi jo celo prijavilo grški policiji.

Nekdanja voditeljica Fox News se je v tem tednu znašla pod drobnogledom tudi zaradi poročanja Wall Street Journala, da je od donatorja gibanja MAGA zahtevala, naj ji nakaže 100.000 evrov v zameno za dostop do ljudi iz kroga blizu predsednika Donalda Trumpa.