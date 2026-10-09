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Zabave na Mikonosu, pritiski na osebje: 'V Atenah je nevzdržno'

Atene, 09. 10. 2026 08.24 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
M.S.
Kimberly Guilfoyle

Ameriška veleposlanica v Grčiji Kimberly Guilfoyle se je znašla pod plazom očitkov o domnevno neprimernem vedenju med opravljanjem funkcije. Ameriško zunanje ministrstvo naj bi zaradi več pritožb njenih zaposlenih sprožilo preiskavo.

Neimenovani viri so za britanski Daily Mail povedali, da so razmere v Atenah postale nevzdržne, čeprav je 57-letna Kimberly Guilfoyle na položaju manj kot eno leto. Po več prijavah naj bi zdaj ministrstvo sprožilo preiskavo sumov "morebitne zlorabe substanc, uporabe zasebnih letal in helikopterjev, tesnih povezav z zasebnim podjetjem in lobisti ter neprimernega sprejemanja daril."

Že prvi delovni dan naj bi Guilfoyleova v Atene priletela z zasebnim letalom neimenovanega milijarderja, poleti pa se je zabavala na priljubljenem grškem otoku Mikonos. Vodjo varnostne službe naj bi takrat odstavila, ker se ni odzval na njen klic ob štirih zjutraj. Želela naj bi, da ji prinese led, medtem ko je uživala alkohol. "Guilfoyleova je pila ob štirih zjutraj in poklicala Vasilisa, varnostnika, ki je že starejši. Seveda je spal in se ni oglasil," je za Daily Mail povedal vir. "Naslednji dan ga je degradirala."

V drugem primeru naj bi degradirala tudi dva svoja voznika, ker ji ni bil všeč "način, kako sta zavijala levo".

Guilfoyleova naj bi svojim zaposlenim redno grozila, da jih bo odpustila, če je ne bodo upoštevali, osebje pa naj bi jo celo prijavilo grški policiji.

Nekdanja voditeljica Fox News se je v tem tednu znašla pod drobnogledom tudi zaradi poročanja Wall Street Journala, da je od donatorja gibanja MAGA zahtevala, naj ji nakaže 100.000 evrov v zameno za dostop do ljudi iz kroga blizu predsednika Donalda Trumpa.

Kimberly Guilfoyle je bila pred časom v razmerju s Trumpovim sinom.
Kimberly Guilfoyle je bila pred časom v razmerju s Trumpovim sinom.
FOTO: AP

Eric Deters trdi, da je Guilfoyleova od njega zahtevala, da poravna njen dolg na kreditni kartici. "Dragi, prosim, danes moraš to urediti zame," se glasi sporočilo, ki mu ga je poslala julija 2025.

57-letnica, ki je sicer vidna predstavnica gibanja MAGA, je bila pred imenovanjem na mesto veleposlanice zaročena s Trumpovim sinom, Donaldom Trumpom mlajšim, a sta leta 2024 prekinila zaroko.

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Kimberly Guilfoyle veleposlanica grčija zda

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KOMENTARJI11

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smetilka
09. 10. 2026 09.26
pošljite sean connery-ja
Odgovori
0 0
Janez23
09. 10. 2026 09.22
To 57- letno pijanko-narkomanko naj Grki takoj izženejo iz države.
Odgovori
+1
1 0
royayers
09. 10. 2026 09.13
ZDA vodi kup narcisov, narkomanov in patoloskih laznivcev.
Odgovori
+4
4 0
armenius
09. 10. 2026 09.12
kaj vse so počeli naši v tujini, pa je šlo vse pod preprogo.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
09. 10. 2026 09.09
Kdo pa ni na substancah v ZDA, kateri zlorabljajo ter ogrožajo otroke. Vsa vlada ZDA je glede tega brutalna in odvratna.
Odgovori
+2
3 1
Lens
09. 10. 2026 09.06
Kakršen je veliki "šef" taki so zaposleni.
Odgovori
+5
5 0
jafalical
09. 10. 2026 09.06
Polna rit vsega ze od malih nog in brez razvitosti custev, nima vzgoje ze od malih nog.Je bila "princeska" v druzini in rezultati se vidijo!Klicat soferja, ob taki uri,da ji prinese, dostavi led, kjer se zabava, popiva in Bog si ga vedi se kaj?Adijo pamet!In ona je bila Trumpvega sin punca?Kaksen je potem on?Tudi pri nas je nekaj teh dam, takih,njej podobni, ki si domisljajo da so nekaj vec in ko se znasajo nad svojim podrejenimi, kot se tudi kaksni "direktorcki"najdejo, ki jim ocka , mamica niso privzgojili kar nekaj teh vrednot, jih niti ne poznajo.
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+5
5 0
Gram
09. 10. 2026 09.01
Tudi to je Amerika.
Odgovori
+8
8 0
majsterinegasrat
09. 10. 2026 08.59
A, to je pa ameriška verzija naše precednice.
Odgovori
+0
6 6
peglezn
09. 10. 2026 08.46
haha, neverjetno, kaj vse zemljo tlači...
Odgovori
+9
9 0
exdetektiv
09. 10. 2026 08.41
Čakkk...kaj je zdaj to....?
Odgovori
+6
6 0
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