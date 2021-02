Ilegalne zabave: pred policijo so se skrivali pod vzmetnicami in v omarah

"V petek in soboto smo v Madridu zabeležili 227 ilegalnih zabav. Ljudje se niso držali policijske ure, niso nosili mask, bili so v prostorih brez kakršnihkoli varnostnih ukrepov," je v izjavi za javnost zapisala policija.

Udeleženci natrpane zabave v hiši so se pred madridsko policijo skrivali pod vzmetnicami in v omarah, poroča Reuters. Policisti so namreč ta konec tedna vdrli na kar 227 zabav zaradi kršenja koronavirusnih ukrepov. Nekatere udeležence je policija tudi aretirala. Racijo so opravili tudi v madridskem baru, kjer prav tako niso upoštevali vladnih ukrepov.

Polne roke dela je imela tudi francoska policija. V Parizu se je na podtalni zabavi zbralo okoli 100 ljudi, podobno število se jih je zbralo tudi na zabavi v Orlyju. Aretirali so deset ljudi, ob tem so izdali najmanj 59 glob. Udeleženci zabav so namreč kršili policijsko uro.

V Nemčiji je medtem policija razbila zabavo s 33 udeleženci, potem ko so dobili anonimni namig. Policija je dlje časa nadzorovala industrijsko stavbo, kjer je potekala zabava. Zasegli so manjšo količino drog in denar, ki naj bi ga plačali kot vstopnino. Stavbo so zapečatili, proti kršiteljem pa vložili ovadbe zaradi posedovanja drog in kršenja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa.