Zabaven posnetek razjarjenega pudlja, ki je skoraj ugriznil hrvaškega predsednika

Hrvaški predsednik zbira podpise za vložitev kandidature na predsedniških volitvah. Začel je v Čakovcu, kjer so ga pozdravili tudi številni hišni ljubljenčki in glede na fotografije mu je podporo izkazal tudi kuža, ki je aktualnega predsednika polizal po obrazu. Danes pa se je Milanović po podpise odpravil v Pulj, kjer je bila zgodba povsem drugačna. Predsednik je očitno razjezil pudlja, ki ga je skoraj ugriznil v prst. Predsednik se je temu sicer le nasmejal, poroča Net.hr.

Milanović favorit

Na Hrvaškem bodo čez manj kot mesec dni predsedniške volitve. Za petletni predsedniški mandat se poteguje 12 možnih kandidatov, ki pa po ocenah komunikacijskih strokovnjakov doslej niso jasno podali svojih sporočil in soočili idej. Za favorita velja aktualni predsednik Zoran Milanović, ki glede na javnomnenjske raziskave nima močnega tekmeca.

Osme predsedniške volitve od razglasitve hrvaške neodvisnosti bodo potekale tik pred novim letom, 29. decembra, in ne pred božičem kot pred petimi leti. To bodo tretje letošnje volitve na Hrvaškem po parlamentarnih in evropskih.

Če volivci predsednika ne bodo izvolili v prvem krogu, za kar je potrebna več kot polovica glasov, bo dva tedna pozneje, 12. januarja, potekal drugi krog volitev. Vanj se bosta uvrstila kandidata z največjim številom glasov iz prvega kroga.

Za predsednika se poteguje osem kandidatov in štiri kandidatke. Milanović za drugi mandat kandidira s podporo največje opozicijske stranke SDP. Poleg njega so kandidati še neodvisni kandidat Dragan Primorac, ki ga podpira vladajoča HDZ, neodvisna kandidatka Marija Selak Raspudić, ki se je letos razšla s konservativno stranko Most, vidna članica levo-zelene stranke Zmoremo! Ivana Kekin, član Mosta in župan Sinja Miro Bulj, kandidatka nove desne stranke Dom in narodni zbor (DOMiNO) Branka Lozo, odvetnik in zgodovinar Tomislav Jonjić, predsednik skrajno desne stranke Autohtona - HSP Dražen Keleminec, predsednik skrajno desne stranke Zakon in pravica Mislav Kolakušić, nekdanji novinar Anton Filić, podjetnik Niko Tokić Kartelo in neodvisna kandidatka Aurora Weiss.

Vsi potencialni kandidati morajo za svojo kandidaturo zbrati najmanj 10.000 veljavnih podpisov volivcev. Zbiranje podpisov se bo začelo v petek in bo trajalo do 10. decembra. Državna volilna komisija bo najkasneje dva dni po tem objavila seznam kandidatov in šele takrat se bo začela uradna predvolilna kampanja. Neuradna predvolilna kampanja medtem že poteka, možni kandidati so tudi že razkrili predvolilne slogane in programe. Milanović bo na volitvah nastopil s sloganom Predsednika za predsednika, ki ga je pred 27 leti na predsedniških volitvah uporabil že Franjo Tuđman.