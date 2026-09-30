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Zabaviščni park Six Flags za vedno zapira nevarni vlak smrti

Sacramento, 30. 09. 2026 08.57 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
U. Z. K.
Vlak smrti X2

Potem ko se je oglasilo več kot 100 obiskovalcev, ki naj bi med vožnjo na vlaku smrti X2 utrpeli poškodbe možganov, je zabaviščni park Six Flags Magic Mountain v Kaliforniji napovedal trajno zaprtje te sicer priljubljene atrakcije. Odvetniki oškodovancev so odločitev pozdravili, a je – kot pravijo – prišla prepozno.

"Varnost atrakcij je temelj našega poslovanja in ko vidimo, da je zaupanje gostov okrnjeno, to jemljemo resno," je v torek povedal predsednik zabaviščnega parka Six Flags Magic Mountain v Kaliforniji Brian Oerding.

Vlak smrti X2 – ena glavnih atrakcij parka, za katero so značilne dolge čakalne vrste in sedeži, ki se vrtijo za 360 stopinj – je sicer zaprt že od julija. Kljub temu da je atrakcija prestala vrsto varnostnih testov, se je zdaj vodstvo odločilo, da jo trajno zapre, češ da je "tako prav", poroča BBC.

Vlak smrti X2
Vlak smrti X2
FOTO: Shutterstock

Navedbe, da je vlak smrti obiskovalcem povzročil poškodbe – od hudih pretresov možganov do krvavitev v možganih – so stare več kot desetletje, a niso prišle v javnost, dokler preiskava televizijske mreže CNN prejšnji mesec ni razkrila več poročil o hudih poškodbah in hospitalizacijah, vključno z najmanj dvema smrtnima primeroma.

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Odvetniki: Prepozno

Odvetniška pisarna Dordick Law Corporation, ki je vložila civilne tožbe proti parku, je sporočila, da se je z njo povezalo približno 400 ljudi, ki so prepričani, da so po vožnjah z vlakcem utrpeli poškodbe možganov.

"Na X2 so se vkrcali v pričakovanju vznemirljive vožnje, odšli pa s katastrofalnimi poškodbami možganov. Nekateri so potrebovali operacijo, nekateri se še vedno borijo za življenje," so zapisali.

Kot so sporočili, sicer pozdravljajo zaprtje naprave zaradi varnosti prihodnjih obiskovalcev, vendar to "ne pomaga ljudem, ki so bili že poškodovani". Odločitev je za njihove stranke prišla "prepozno".

V dveh njihovih tožbah je sicer zapisano, da so predstavniki družbe Six Flags dobro seznanjeni z domnevnimi nevarnostmi te atrakcije in da nikakor ne bi smeli dovoliti nadaljnjega obratovanja. Obe obiskovalki – 26-letna Naomi Greer-Wilkinson in 40-letna Pamela Guillen – sta po izstopu z vlaka smrti izgubili zavest. Sledila je nujna operacija, kirurgi pa so ugotovili, da so bile poškodbe posledica "travmatskega dogodka s hitrim pospeševanjem in zaviranjem med vožnjo", še poroča CNN. 40-letnica še vedno čuti posledice poškodb, medtem ko je 26-letnica v komi.

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Tudi odvetniška pisarna, ki je zastopala družino 22-letnega Christopherja Hawleyja – ta je leta 2022 po vožnji z X2 umrl zaradi travmatske poškodbe možganov –, je sporočila, da samo zaprtje naprave ni dovolj.

"Čeprav družina Hawley z olajšanjem sprejema novico, da Six Flags končno zapira X2, to ne spremeni dejstva, da je Christopherja Hawleyja ubila nevarna atrakcija, ki je obratovala skoraj dve desetletji," je v izjavi za BBC dejal odvetnik Brent Wisner iz pisarne Wisner Baum LLP.

Družina Hawley je avgusta s tematskim parkom sklenila poravnavo. "Tragedija se je zgodila in tega ni mogoče spremeniti," je še dejal in pozval k pravni reformi, proaktivnemu urejanju področja in ustreznemu vladnemu nadzoru. "Ne moremo se zanašati na to, da bodo korporacije, ki jih vodi dobiček, ravnale prav šele takrat, ko bo poškodovanih že dovolj ljudi. Upamo, da bo naprava, ki bo nadomestila X2, varna."

Vlak smrti, ki se je prvotno imenoval X, je bil prvič odprt leta 2002, a so ga nekaj mesecev pozneje zaprli zaradi odprave konstrukcijskih pomanjkljivosti, poroča Los Angeles Times. Leta 2007 so ga znova zaprli, da bi obstoječe vlake zamenjali z lažjimi različicami. Naslednje leto so ga ponovno odprli pod imenom X2; po navedbah upravljavca parka se je z njim od takrat peljalo več kot 16 milijonov ljudi.

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KOMENTARJI5

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macolagobec
30. 09. 2026 10.13
Ja, koliko se jih pobije v prometnih nesrečah. Zakaj ne prepovedo avtomobilov na cestah. Ali pa vsaj omejijo hitrost na 50 km na uro na avtocestah??!!!
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0 0
Agent Provokator
30. 09. 2026 10.01
Vse je zapisano v drobnem tisku na vozovnici... ljudem s zdravstvenimi težavami odsvetujemo vožnjo, ker lahko povzroča vrtoglavico, slabost, zastoj srca, možgansko krvavitev.... Pa je urejeno.
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+1
1 0
macolagobec
30. 09. 2026 10.12
Jah, zdaj so se advokatski lešinarji spravli k pojedini in ljudem odžrli zabavo.
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0 0
1muvwndr
30. 09. 2026 09.30
Kaj pa škoda na možganih, ki je posledica njihovega šolskega sistema? Ali medijev?
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-3
0 3
lokson
30. 09. 2026 09.25
16 milijonov ljudi, je koristilo to napravo. In sedaj, zaradi enega vse zapret. Svašta.
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+2
3 1
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