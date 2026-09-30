Zabaviščni park Six Flags za vedno zapira nevarni vlak smrti

"Varnost atrakcij je temelj našega poslovanja in ko vidimo, da je zaupanje gostov okrnjeno, to jemljemo resno," je v torek povedal predsednik zabaviščnega parka Six Flags Magic Mountain v Kaliforniji Brian Oerding. Vlak smrti X2 – ena glavnih atrakcij parka, za katero so značilne dolge čakalne vrste in sedeži, ki se vrtijo za 360 stopinj – je sicer zaprt že od julija. Kljub temu da je atrakcija prestala vrsto varnostnih testov, se je zdaj vodstvo odločilo, da jo trajno zapre, češ da je "tako prav", poroča BBC.

Vlak smrti X2 FOTO: Shutterstock

Navedbe, da je vlak smrti obiskovalcem povzročil poškodbe – od hudih pretresov možganov do krvavitev v možganih – so stare več kot desetletje, a niso prišle v javnost, dokler preiskava televizijske mreže CNN prejšnji mesec ni razkrila več poročil o hudih poškodbah in hospitalizacijah, vključno z najmanj dvema smrtnima primeroma.

Odvetniki: Prepozno

Odvetniška pisarna Dordick Law Corporation, ki je vložila civilne tožbe proti parku, je sporočila, da se je z njo povezalo približno 400 ljudi, ki so prepričani, da so po vožnjah z vlakcem utrpeli poškodbe možganov. "Na X2 so se vkrcali v pričakovanju vznemirljive vožnje, odšli pa s katastrofalnimi poškodbami možganov. Nekateri so potrebovali operacijo, nekateri se še vedno borijo za življenje," so zapisali. Kot so sporočili, sicer pozdravljajo zaprtje naprave zaradi varnosti prihodnjih obiskovalcev, vendar to "ne pomaga ljudem, ki so bili že poškodovani". Odločitev je za njihove stranke prišla "prepozno". V dveh njihovih tožbah je sicer zapisano, da so predstavniki družbe Six Flags dobro seznanjeni z domnevnimi nevarnostmi te atrakcije in da nikakor ne bi smeli dovoliti nadaljnjega obratovanja. Obe obiskovalki – 26-letna Naomi Greer-Wilkinson in 40-letna Pamela Guillen – sta po izstopu z vlaka smrti izgubili zavest. Sledila je nujna operacija, kirurgi pa so ugotovili, da so bile poškodbe posledica "travmatskega dogodka s hitrim pospeševanjem in zaviranjem med vožnjo", še poroča CNN. 40-letnica še vedno čuti posledice poškodb, medtem ko je 26-letnica v komi.

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