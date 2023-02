Kamere zabeležile trenutek uničujočega potresa

Zgodaj zjutraj je v Turčiji in Siriji udaril močan potres, varnostne kamere pa so zabeležile trenutke, ko se je začel in njegove posledice. Prav tako na družbenih omrežjih, ljudje delijo številne posnetke, ki kažejo podiranje stavb ter ruševine, ki jih je pustil za sabo potres. Na terenu so številne reševalne ekipe, ki se trudijo najti preživele.

Družbena omrežja so preplavili posnetki uničujočega potresa, ki je terjal smrtne žrtve tako v Turčiji kot v Siriji. Če začnemo kar na začetku, ko se je potres v Turčiji začel in so ga zabeležile varnostne kamere. Stavbe naj bi bile porušene na čezmejnem območju, ki se razteza od sirskih mest Alepa in Hama do turškega Diyarbakirja, več kot 330 kilometrov severovzhodno. Na stotine ljudi je priskočilo na pomoč pri odstranjevanju ruševin. Potres je bil usoden tudi za bogato turško zapuščino, porušil se je namreč grad Gaziantep, ki je bil zgrajen pred več kot 2200 leti. Del obzidja in stražnih stolpov trdnjave je bil zravnan z zemljo, drugi deli pa močno poškodovani. Pod ruševinami naj bi po podatkih reševalcev bilo zakopanih in ujetih še veliko ljudi, ki jih urno rešujejo. Trenutek ko se je zrušila stavba v mestu Sanliurfa.