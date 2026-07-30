Nabodel se je na svojo pohodniško palico

112 centimetrov dolga palica z jekleno konico je predrla kožo pod njegovo levo pazduho, pri tem pa na srečo ni poškodovala nobenega vitalnega organa. Konica kukala ven iz njegovega hrbta. Po kratkem posvetu s prijateljema – in ob zavedanju, da bi bila helikopterska reševalna akcija zelo draga – je Cifaldi sklenil, da se bo rešil sam, navaja AP News.

"Rekel sem: 'Moramo sestopiti z gore.' Onadva pa sta odgovorila: 'Nisva prepričana, da je to dobra ideja,'" se spominja Cifaldi. "Precej prepričan sem bil, da poškodba ni segla v prsno votlino. Gre vendarle le za površinsko rano."

32-letni zdravstveni delavec, zaposlen na oddelku za oskrbo ran v bolnišnici v Billingsu v Montani, je najprej opravil hitro samooceno svojega stanja. Bil je pri zavesti, bolečine so bile minimalne, krvavitev pa skromna. Ker se palica ni premikala, je ocenil, da je najvarneje ostati miren. Skupina je nato prek satelitske komunikacijske naprave Garmin inReach stopila v stik z lokalnimi oblastmi ter jih obvestila, da se nameravajo z gore rešiti sami.

Nato so se odpravili proti dolini. Po več kot šestih urah hoje so prehodili približno 16 kilometrov in se spustili za okoli 1.500 metrov. Skupina je nazadnje prispela do izhodišča poti, kjer je bilo parkirano vozilo enega od pohodnikov, Cifaldijevega prijatelja.

"Vse skupaj je bilo mogoče predvsem zaradi njegove samozavesti," se spominja Ross. "Kdo smo bili mi, da bi dvomili? On je zdravstveni delavec. Naša naloga je bila, da ga pri tem podpremo."

Okoli 15.30 so pohodniki že sedeli v vozilu in bili na poti do najbližje zdravstvene ustanove. Po prihodu so zdravniki ocenili, da potrebuje zahtevnejšo oskrbo v Billingsu. Zato so znova sedli v tovornjak in se odpeljali v Regionalno bolnišnico St. Vincent, kjer je Cifaldi zaposlen. Tam so zdravniki odstranili pohodniško palico, oskrbeli rano in ga odpustili v domačo nego. Že ta teden se je vrnil na delo.