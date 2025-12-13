Svetli način
Tujina

Zabodel žensko in njene štiri otroke, nato pobegnil

Bergkamen , 13. 12. 2025 15.58 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
16

V nemškem Bergkamenu poteka obsežna policijska akcija. Po poročanju nemških medijev naj bi namreč 20-letni osumljenec zabodel 26-letnico in njene štiri otroke, stare med tri in osem let. Moški je za tem pobegnil, policija ga še vedno išče.

Kot poroča nemški Bild, policija išče 20-letnega osumljenca, ki naj bi po napadu na žensko in njene štiri otroke pobegnil neznano kam. Po navedbah državnega tožilstva se je incident zgodil v zgodnjih jutranjih urah v stanovanju v Bergkamen-Weddinghofnu.

Nemška policija v Bergkamenu
Nemška policija v Bergkamenu FOTO: AP

Moški naj bi z nožem napadel 26-letnico in otroke, stare med tri in osem let. Kot poroča portal, naj bi bila ženska in eden od otrok v kritičnem stanju, moški pa naj bi bil materin znanec.

Policija je v iskanju storilca zavarovala večje območje okoli stanovanjskega kompleksa, nad območjem pa je krožil tudi helikopter. Žrtve so bile po napadu hospitalizirane, policija pa je poskrbela za njihovo varovanje v primeru, da se osumljenec vrne. Motiv ostaja neznan.

Po navedbah sosedov je 26-letnica v stanovanju že več let živela sama z otroki.

nemčija napad nož polcija
ISSN 1581-3711
