Zabodel žensko in njene štiri otroke, nato pobegnil

Kot poroča nemški Bild , policija išče 20-letnega osumljenca, ki naj bi po napadu na žensko in njene štiri otroke pobegnil neznano kam. Po navedbah državnega tožilstva se je incident zgodil v zgodnjih jutranjih urah v stanovanju v Bergkamen-Weddinghofnu.

Moški naj bi z nožem napadel 26-letnico in otroke, stare med tri in osem let. Kot poroča portal, naj bi bila ženska in eden od otrok v kritičnem stanju, moški pa naj bi bil materin znanec.

Policija je v iskanju storilca zavarovala večje območje okoli stanovanjskega kompleksa, nad območjem pa je krožil tudi helikopter. Žrtve so bile po napadu hospitalizirane, policija pa je poskrbela za njihovo varovanje v primeru, da se osumljenec vrne. Motiv ostaja neznan.

Po navedbah sosedov je 26-letnica v stanovanju že več let živela sama z otroki.