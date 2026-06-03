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'Zaboden sem, ne morem dihati!' Policisti verjeli morilcu, 18-letnik v mukah umrl

London, 03. 06. 2026 16.04 pred 59 minutami 5 min branja 21

Avtor:
N.Š.
Henry Nowak

"Zaboden sem. Ne morem dihati." To so bile besede, ki jih je 18-letni Henry Nowak večkrat ponovil policistom, ko je ležal na tleh v Southamptonu. Posnetki s policijskih kamer, objavljeni po zaključku sodnega postopka, razkrivajo zadnje minute njegovega življenja. Namesto da bi policisti v njem prepoznali žrtev brutalnega napada, so ga vklenili v lisice in aretirali zaradi domnevnega napada. Nekaj minut pozneje je izgubil zavest.

Obdukcija je pokazala, da je imel več vbodnih ran na nogah in smrtonosno rano v srcu.

Primer je v Veliki Britaniji sprožil ogorčenje, razpravo o ravnanju policije in politične spore, ki segajo vse do britanskega parlamenta.

Za umor je bil ta teden na dosmrtno zaporno kazen z najmanj 21 leti zapora obsojen 23-letni Vickrum Digwa.

Po ugotovitvah sodišča je Nowaka zabodel z več kot 20 centimetrov dolgim rezilom. Eden od vbodov je predrl njegovo srce.

Ko so policisti prispeli na kraj dogodka, pa je Digwa uspel prevzeti nadzor nad zgodbo.

Policistom je povedal, da je bil sam žrtev rasističnega napada. Trdil je, da mu je Nowak snel turban in ga vlekel za lase. Pokazal je manjše poškodbe in podplutbe.

Medtem je Henry Nowak ležal na tleh. "Zaboden sem," je ponavljal.

Policist mu ni verjel. "Mislim, da nisi," je slišati na posnetku. 

Posnetki so pretresli britansko javnost predvsem zaradi dogajanja v naslednjih minutah.

Ko so ga policisti dvignili v sedeč položaj in mu roke potisnili za hrbet, je Nowak večkrat ponovil: "Ne morem dihati." Po navedbah njegove družine je to povedal najmanj devetkrat. Policisti so mu kljub temu nadeli lisice.

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V nekem trenutku eden od policistov sicer omeni, da Nowak trdi, da je zaboden, in ga na hitro pregleda. Toda pregleda ne nadaljujejo. Na posnetku je nato slišati policistko, ki vpraša: "Kje mislite, da je bil zaboden? V obraz?" Nekdo ji odgovori: "Ni bil zaboden."

Nekaj trenutkov pozneje policisti Henryju povedo, da je aretiran zaradi napada.Takrat je bil že skoraj neodziven.

Objava posnetkov je bila želja družine, ki želi pokazati, kaj se je tiste noči zgodilo. Njegov oče Mark Nowak je ravnanje policije označil za nečloveško.

"Henry je policistom štirikrat povedal, da je zaboden. Devetkrat jim je povedal, da ne more dihati. Vlekli so ga po gramozu, mu zvili roke za hrbet in ga vklenili v lisice," je dejal.

Po njegovih besedah je bilo najbolj boleče gledati razliko v obravnavi sina in človeka, ki ga je zabodel. Družina poudarja, da jih ne boli le izguba sina, ampak tudi način, kako je umiral. "Ni umrl dostojanstveno," je dejal njegov oče po izreku sodbe.

Policija: Rešiti ga ni bilo mogoče

Vodstvo policije v grofiji Hampshire je izrazilo obžalovanje. Namestnik načelnika Robert France je priznal, da je tragično, da je bil Nowak vklenjen in aretiran v trenutkih, ko je izgubljal zavest. Vendar vztraja, da policisti njegovega življenja niso mogli rešiti.

Po njegovih besedah je sodni patolog na procesu pojasnil, da je bila rana v srce globoka, notranja krvavitev pa tako obsežna, da preživetje praktično ni bilo mogoče.

Policija poudarja, da so policisti v nekaj minutah po prihodu začeli izvajati temeljne postopke oživljanja.

Toda javnost se ne sprašuje le, ali bi ga lahko rešili. Vprašanje je predvsem, zakaj mu niso verjeli.

Britanski policijski nadzorni organ IOPC je že odprl neodvisno preiskavo. Preiskovalci pregledujejo vse posnetke telesnih kamer, komunikacijo med policisti in postopke, ki so jih uporabili na kraju dogodka.

Za zdaj policisti niso osumljenci, ampak priče.

Notranja ministrica Shabana Mahmood je v parlamentu dejala, da je posnetek "pretresljiv in tragičen", premier Sir Keir Starmer pa je priznal, da mu je bilo ob ogledu posnetkov slabo. "Kot oče 17-letnika sem ob tem občutil slabost. Policija bo morala odgovoriti na zelo resna vprašanja," je dejal.

Vodja stranke Reform UK Nigel Farage je dejal, da bi moral odziv javnosti predstavljati bes, ter trdil, da primer kaže na sistem, v katerem imajo pripadniki etničnih manjšin več zaščite kot belci.

Vodja konservativcev Kemi Badenoch je opozorila, da mora policija vse ljudi obravnavati enako, ne glede na raso ali poreklo.

Dodatno razpravo je sprožilo orožje, s katerim je Digwa ubil Nowaka. Obramba je sprva nakazovala povezavo z versko tradicijo sikhov, ki lahko nosijo kirpan – manjše ceremonialno rezilo kot simbol vere. Toda predstavniki  skupnosti so poudarili, da orožje, uporabljeno pri umoru, ni bilo kirpan. Šlo je za precej večje rezilo, ki ga je Digwa nosil vidno na zunanji strani oblačil. Po umoru je materi celo naročil, naj orožje odstrani s kraja dogodka. 

Se zgodba ponavlja?

Primer Henryja Nowaka je v Veliki Britaniji odprl še eno občutljivo vprašanje, ki državo spremlja že več kot desetletje: ali lahko strah pred obtožbami rasizma vpliva na presojo institucij?

In ni jih malo, ki menijo, da gre le za nadaljevanje težav, ki so jih razkrile že zlorabe deklet v škandalu "grooming gangs".  Izraz "grooming gangs" v Veliki Britaniji označuje organizirane skupine moških, ki so med približno letoma 1997 in 2013 v več angleških mestih sistematično izkoriščali, posiljevali in trgovali z mladoletnimi dekleti.

Najbolj znani primeri prihajajo iz mest Rotherham, Rochdale, Telford, Oxford, Huddersfield in Newcastle.

Storilci so žrtve pogosto iskali med ranljivimi dekleti iz socialno šibkejših okolij, dekleti iz rejniških družin ali tistimi, ki so imele težave doma. Najprej so jih pridobivali z darili, pozornostjo, alkoholom, drogami ali obljubami o ljubezenskem razmerju. Ko so pridobili njihovo zaupanje, so sledile spolne zlorabe, posilstva, fizično nasilje, grožnje in prisila v spolne odnose z drugimi moškimi.

Najodmevnejša je bila preiskava v mestu Rotherham, kjer je neodvisno poročilo profesorice Alexis Jay leta 2014 ugotovilo, da je bilo med letoma 1997 in 2013 zlorabljenih približno 1400 otrok.

Preiskava je razkrila številne sistemske napake. Policija, socialne službe in lokalne oblasti so več let prejemale opozorila o dogajanju, vendar pogosto niso ukrepale. Nekatere žrtve so bile celo obravnavane kot problematične najstnice, namesto kot žrtve organiziranega kriminala.

Posebej odmevna je bila ugotovitev, da so se nekateri uradniki bali, da bi bili obtoženi rasizma, če bi javno izpostavljali etnično ozadje dela storilcev. V več primerih so bili namreč med obsojenimi moški pakistanskega porekla. Kasnejša poročila so opozorila, da je bil strah pred družbenimi in političnimi posledicami eden od dejavnikov, zaradi katerih institucije niso dovolj odločno ukrepale.

Na drugi strani so stran gledali tudi mediji in zlasti politika, ki se še vedno upira temeljiti preiskavi dogajanja. 

Poglavja:
Na vrh Policija: Rešiti ga ni bilo mo Se zgodba ponavlja?
henry nowak umor

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KOMENTARJI21

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Jani.
03. 06. 2026 17.21
To je neverjetno. "Posebej odmevna je bila ugotovitev, da so se nekateri uradniki bali, da bi bili obtoženi rasizma, če bi javno izpostavljali etnično ozadje dela storilcev. V več primerih so bili namreč med obsojenimi moški pakistanskega porekla. Kasnejša poročila so opozorila, da je bil strah pred družbenimi in političnimi posledicami eden od dejavnikov, zaradi katerih institucije niso dovolj odločno ukrepale. Na drugi strani so stran gledali tudi mediji in zlasti politika, ki se še vedno upira temeljiti preiskavi dogajanja. " Kam smo padli? Nihče ni resno ukrepal.
Odgovori
0 0
Jani.
03. 06. 2026 17.19
VB sramota! Poden. Kakšna policija pa je to?!?
Odgovori
+1
1 0
rok1211
03. 06. 2026 17.18
iiiiiin, morilec ni belec :) to je klasika
Odgovori
+0
1 1
Brinceljveliki
03. 06. 2026 17.16
Kmalu pri nas.Uvazamo Indijce,Pakistance itd
Odgovori
+0
2 2
myomy
03. 06. 2026 17.21
Kdo jih uvaža? Levi ali desni?
Odgovori
0 0
Brinceljveliki
03. 06. 2026 17.23
Kaj ima veze kdo jih uvaza? Kdorkoli jih dela proti Slovenskemu narodu ter drzavi
Odgovori
0 0
luksi123
03. 06. 2026 17.16
In to bi oligarh legaliziral...
Odgovori
-2
0 2
JOSEPH HAYDN
03. 06. 2026 17.15
In najboljši medij v državi o tem poroča sto let po dogodku
Odgovori
+4
6 2
misekmali
03. 06. 2026 17.13
Točno to se dogaja v slovenskem medijskem prostoru in poročanju slovenske policije; Posebej odmevna je bila ugotovitev, da so se nekateri uradniki bali, da bi bili obtoženi rasizma, če bi javno izpostavljali etnično ozadje dela storilcev.
Odgovori
+4
5 1
misekmali
03. 06. 2026 17.14
"Tuj državljan" pa to.
Odgovori
+4
5 1
L7
03. 06. 2026 17.02
No dejmo desni, sej v vaših vrstah jih je v izobilju!!!
Odgovori
-5
2 7
the kop
03. 06. 2026 17.12
Pri vas na levici še več! 4 leta so nam vladali takšni!!
Odgovori
+4
5 1
L7
03. 06. 2026 17.02
No dejmo desni brez žaljenja, sej v š
Odgovori
-3
3 6
sh4dyl4dy
03. 06. 2026 16.55
Ste le dobili zeleno luč za poročanje o tem.
Odgovori
+5
6 1
Pompozni
03. 06. 2026 16.40
Doktorji itd
Odgovori
+9
11 2
Dolgočasnež
03. 06. 2026 16.37
No tole zagovarjajo naši levi>.toliko o tem....živel fashizem sam to bom rekel
Odgovori
+14
19 5
a.kralj1994
03. 06. 2026 17.06
ali lahko prosim razložiš svoje besede, ki si jih napisal, ker ne razumem, kaj si želel napisati...hvala...
Odgovori
-1
2 3
lakala28
03. 06. 2026 17.07
fašizem smo MI izvolili marca 2026. Ste pozabili? Strpnost ni fašizem, čeprav preveč pravic škodi, kot so ugotovili že stari Grki. Upam samo, da tale mladenič ni umrl zastonj in se bodo v bodoče policisti ukvarjali najprej s poškodbami osebe, ki toži zaradi njih in šele potem ugotavljali, kdo laže in se pretvarja.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
03. 06. 2026 16.36
To je Evropa,ki jo že ves čas vodi Evropska ljudska stranka,ki ji pripada tudi SDS.
Odgovori
-12
9 21
lakala28
03. 06. 2026 17.10
kdo je kaj pobrkal? puklasti se je doslej vedno hvalil, kako izjemno je zapisan pri merklci. Očitno je EPP ugotovila, da je v vsakem žitu nekaj plevela, zato so pa brez dlake na jeziku povedali, da je grims gravž in pokvarjenec brez primere, da o ostalih poslancih iz bolnikove stranke sploh ne govorimo. Skratka, tako kot leve stranke v zgodovini v Sloveniji sedaj tudi EPP v Bruslju čisti iz pokvarjence iz svojih vrst. Kaj tu ni jasno?
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0 0
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