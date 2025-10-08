Svetli način
Tujina

Zabodena županja: Vem, kdo me je napadel

Berlin , 08. 10. 2025 16.33 | Posodobljeno pred 26 minutami

Avtor
A.K.
57-letna Iris Stalzer, nemška političarka in novo izvoljena županja nemškega mesta Herdecke, je po brutalnem napadu še vedno v kritičnem stanju. Napad naj ne bi bil politično motiviran, ampak bi naj šlo za družinsko nasilje. Preiskava se osredotoča na njenega posvojenega otroka, ki naj bi imel težave z duševnim zdravjem.

Nemška policija je sporočila, da ni dokazov, da je bil zločin na Iris Stalzer politično motiviran. Kot menijo, gre za družinsko nasilje. Preiskava je usmerjena na njenega najstniškega posvojenega otroka, ki je imel v preteklosti težave z duševnim zdravjem, piše Fenix.

Nemški mediji so poročali, da naj bi bila županja po napadu v bolnišnici pri zavesti. Dejala naj bi, da ve, kdo je zakrivil zločin, a tega ni razkrila. 

Kot smo poročali, so novoizvoljeno županjo zahodnonemškega mesta Herdecke našli na njenem domu s smrtno nevarnimi poškodbami. Političarka iz socialdemokratske stranke (SPD) je utrpela več vbodnih ran, so povedali varnostni viri.

Stalzerjeva je bila pred slabim tednom in pol na lokalnih volitvah v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija v drugem krogu izvoljena za županjo Herdeckeja, mesta z 22.500 prebivalci. Po podatkih na njeni spletni strani je 57-letna odvetnica poročena in mati dveh najstniških otrok.

Preberi še Zabodli novoizvoljeno županjo, ta v kritičnem stanju

Nemški kancler Friedrich Merz je obsodil "gnusno dejanje" in pozval k njegovi hitri razjasnitvi. "Bojimo se za življenje novoizvoljene županje Iris Stalzer in upamo na njeno okrevanje," je zapisal na družbenem omrežju X, ob tem pa dodal, da so njegove misli z njeno družino in bližnjimi.

Generalni sekretar SPD v Severnem Porenju-Vestfaliji Frederick Cordes pa je dejal, da je stranka "šokirana nad novico iz Herdeckeja".

županja nemčija
  • Regal
Vložek75
08. 10. 2025 17.06
Merz je z mislimi pri Rusih z lopatami.
bronco60
08. 10. 2025 17.02
Z duševnim zdravjem?? Droga in preveč denarja in časa.
