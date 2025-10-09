Zabodena nemška županja: Z nožem me je napadla 17-letna hči

Stalzerjeva je bila za županjo Herdeckeja izvoljena konec septembra, v torek pa je odjeknila vest, da je bila na svojem domu večkrat zabodena.
Po intenzivni preiskavi so policisti sporočili, da je glavna osumljenka za napad 17-letna hči županje, ki je po napadu poklicala policijo in dejala, da je bila mama poškodovana pred hišo, ki naj bi jo skušali oropati.
Na kraju je policija 57-letnico našla na stolu z več vbodnimi ranami, zato je policija že takrat predvidevala, da se je napad zgodil v notranjih prostorih hiše in ne na dvorišču.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Preiskovalci so v hiši nato našli dva noža in okrvavljena oblačila. Na kraju so priprli 17-letno hči in 15-letnega sina županje. Najstnica naj bi imela psihične težave.
57-letnica, ki je utrpela hude telesne poškodbe, je že v torek zvečer med zaslišanjem kot glavno osumljenko označila svojo hčerko.
Tožilec je po poročanju Euronewsa dejal, da bosta mladoletnika predana v roke urada za varstvo mladine. O nadaljnjih ukrepih še niso odločali.
Lokalni mediji sicer poročajo, da naj bi na domu županje policija v preteklosti že večkrat posredovala zaradi družinskega nasilja. Hči naj bi svojo mati z nožem napadla že poleti.
Na napad se je takoj ostro odzval tudi nemški kancler Friedrich Merz, čeprav so preiskovalci že v torek ugotovili, da napad ni politično motiviran.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.