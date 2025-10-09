Svetli način
Tujina

Zabodena nemška županja: Z nožem me je napadla 17-letna hči

Herdecke, 09. 10. 2025 09.48 | Posodobljeno pred 19 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L.
Komentarji
11

Novoizvoljena nemška županja Iris Stalzer, ki so jo na njenem domu našli z več vbodnimi ranami, je preiskovalcem povedala, da jo je napadla njena posvojena najstniška hči. 57-letna političarka medtem ni več v smrtni nevarnosti.

Stalzerjeva je bila za županjo Herdeckeja izvoljena konec septembra, v torek pa je odjeknila vest, da je bila na svojem domu večkrat zabodena.

Po intenzivni preiskavi so policisti sporočili, da je glavna osumljenka za napad 17-letna hči županje, ki je po napadu poklicala policijo in dejala, da je bila mama poškodovana pred hišo, ki naj bi jo skušali oropati.

Na kraju je policija 57-letnico našla na stolu z več vbodnimi ranami, zato je policija že takrat predvidevala, da se je napad zgodil v notranjih prostorih hiše in ne na dvorišču.

Preiskovalci so v hiši nato našli dva noža in okrvavljena oblačila. Na kraju so priprli 17-letno hči in 15-letnega sina županje. Najstnica naj bi imela psihične težave.

57-letnica, ki je utrpela hude telesne poškodbe, je že v torek zvečer med zaslišanjem kot glavno osumljenko označila svojo hčerko.

Tožilec je po poročanju Euronewsa dejal, da bosta mladoletnika predana v roke urada za varstvo mladine. O nadaljnjih ukrepih še niso odločali.

Lokalni mediji sicer poročajo, da naj bi na domu županje policija v preteklosti že večkrat posredovala zaradi družinskega nasilja. Hči naj bi svojo mati z nožem napadla že poleti.

Na napad se je takoj ostro odzval tudi nemški kancler Friedrich Merz, čeprav so preiskovalci že v torek ugotovili, da napad ni politično motiviran.

Nemčija županja napad zasebna tragedija psihične težave
Naslednji članek

Starša pobeglega novozelandskega očeta: 'Njegovih dejanj nisva podpirala'

Zabodena županja: Vem, kdo me je napadel

Zabodli novoizvoljeno županjo, ta v kritičnem stanju

  • Regal
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bohinj je zakon
09. 10. 2025 10.05
Gnila jebivropa.
ODGOVORI
0 0
Quercus
09. 10. 2025 10.04
+1
Čudno, da še niso rekli, da je bila ta posvojena hči zagotovo iz Rusije, glede na to, da so v Nemčiji zadnje čase za vse njihove tegobe krivi Rusi.
ODGOVORI
1 0
Magadaskar
09. 10. 2025 09.59
+6
V 10ih letih so iz varne Evrope naredili geto.
ODGOVORI
6 0
NotMe
09. 10. 2025 09.58
+6
Čudne duševne težave. Ampak čakaj, enkrat je že napadla, in je ostala doma, kot da ni nič?
ODGOVORI
6 0
CenterDesno
09. 10. 2025 09.56
+3
Tanja, lahko bi tut ti posvojila kašnega zapaljenega
ODGOVORI
5 2
Vedezvevse
09. 10. 2025 09.55
+5
ja pol pa bodi dobrotnik pa posvoji uboge otroke...fak...
ODGOVORI
5 0
Medo1964
09. 10. 2025 09.53
+12
Nisem rasist, ampak si sami vtipkajet v Google njeno ime in boste se prepricali,da sta posvojenca res bila prevec temne barve. To je bilo dejanje verskega fanatizma.
ODGOVORI
12 0
Wolfman
09. 10. 2025 09.58
-4
Se še vedno pretvarjaš, da nisi rasist?
ODGOVORI
1 5
NotMe
09. 10. 2025 10.02
+2
Kar je res, je res. Samo dejstvo je napisal.
ODGOVORI
2 0
Wolfman
09. 10. 2025 10.04
-2
Nič nisem rekel glede dejstva? Samo naj bo dec in naj si prizna, da je rasist?
ODGOVORI
0 2
DBH
09. 10. 2025 10.07
Barva kože je, v dokaj zanesljivem procentu, indikator primarne kulture, vrednot v marsikaterem okolju, državi, ureditvi. Je 100% točno? Seveda ne. Je pa mehanizem prepoznavanja vzorcev, ki ti poenostavi dojemanje vsakdana. Ko posameznika prvič srečaš, je racionalno da imaš v ozadju predsodke, Bolj ko človeka spoznavaš kot individualno osebo, manjši vpliv bodo imeli predsodki (razen če jim ustreza, seveda). Najmanj pri dialogu pa pomaga, če takoj začneš pljuvat besedo rasist vsakič, ko si kdo DRZNE omenit, da nismo vsi popolnoma identična bitja. Delaš več škode svojemu višjemu nazoru kot si misliš.
ODGOVORI
0 0
