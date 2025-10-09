Zabodena nemška županja: Z nožem me je napadla 17-letna hči

Stalzerjeva je bila za županjo Herdeckeja izvoljena konec septembra, v torek pa je odjeknila vest, da je bila na svojem domu večkrat zabodena.

Po intenzivni preiskavi so policisti sporočili, da je glavna osumljenka za napad 17-letna hči županje, ki je po napadu poklicala policijo in dejala, da je bila mama poškodovana pred hišo, ki naj bi jo skušali oropati.

Na kraju je policija 57-letnico našla na stolu z več vbodnimi ranami, zato je policija že takrat predvidevala, da se je napad zgodil v notranjih prostorih hiše in ne na dvorišču.