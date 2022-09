Zabodla 10 ljudi, policija razglasila izredne razmere

Osumljenca, moška stara 30 in 31 let, ki sta še vedno na begu, sta v kanadski provinci Saskatchewan na več kot desetih lokacijah zabodla najmanj 10 ljudi, še 15 je ranjenih. Policija opozarja, da sta oborožena in nevarna. Na območju so razglasili izredne razmere, policija pa je postavila več kontrolnih točk, na katerih preverja identiteto ljudi.

Žrtve so našli na kar 13 različnih lokacijah. Ranjenih bi bilo lahko še precej več od 15 ljudi, ki so jih doslej sprejeli v bolnišnice. Nekatere od žrtev naj bi napadalca izbrala načrtno, druge naj bi napadla naključno. V nedeljo zvečer je policija sporočila, da je poleg 15 ranjenih oseb še več oseb, ki so zdravniško pomoč poiskali sami. Prvi klic na pomoč je policija prejela v nedeljo ob 5.40 po lokalnem času. Kasneje so osumljenca opazili v mestu Regina, ki je od lokacije prvih napadov oddaljeno kar 300 kilometrov. Policija je osumljenca za napad identificirala kot Damiena in Mylesa Sandersona. Sta na begu z avtomobilom ter naj bi bila oborožena in zelo nevarna. V provincah Saskatchewan, Manitoba in Alberta, ki so skoraj za polovico večje od Evrope, so na vse mobilne telefone poslali opozorilo o nevarnih osebah, poroča BBC. Tamkajšnje prebivalce na širšem območju so pozvali, naj se zatečejo v notranje prostore, saj je obsežna iskalna akcija še v teku. "Bodite previdni! V svoje zasebne prostore spustite le osebe, ki jih poznate," so na Twitterju pozvali kanadski policisti. Vodja policije v Saskatchewan Rhonda Blackmore je na novinarski konferenci povedala, da naj bi osumljenca nekatere žrtve izbrala načrtno, druge pa naj bi napadla "naključno". Policija je postavila več kontrolnih točk, na katerih preverja identiteto potnikov. Voznike so še pozvali, naj ne ustavljajo avtoštoparjem. "Grozljivo in srce parajoče," se je na Twitterju odzval kanadski predsednik vlade in prebivalce pozval, naj upoštevajo navadodila pristojnih. "Odgovorne za napad je treba privesti pred sodišče," je še pripisal.