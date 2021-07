Začasna vlada Haitija zaprosila ZDA za vojaško posredovanje

Začasni premier Haitija Claude Joseph je v pogovoru za ameriško tiskovno agencijo AP izrazil razočaranje nad političnimi nasprotniki, ki skušajo izkoristiti predsednikov umor za prevzem politične oblasti. Pri tem je imel v mislih skupino zakonodajalcev, ki so izrazili podporo predsedniku razpuščenega senata Haitija Josephu Lambertu kot začasnemu predsedniku države in Arielu Henryju , ki ga je Moise pred smrtjo določil za premierja. Josepha je Moise odpustil.

Načelnik kolumbijske policije, general Jorge Luis Vargas Valencia, je medtem sporočil, da so Kolumbijce, ki so bili vpleteni v atentat na haitijskega predsednika, najela štiri podjetja, ki jih ni imenoval. Na Haiti so pripotovali čez Dominikansko republiko.

Načelnik policije Haitija Leon Charles pa je povedal, da so aretirali 17 osumljencev za umor predsednika, kar je že tako nestabilno najrevnejšo državo na svetu še bolj destabiliziralo. Poleg Kolumbijcev sta aretirana še dva Američana, po rodu s Haitija, ki naj bi napadalcem služila kot prevajalca. Osem osumljencev je še vedno na begu.

ZDA so potrdile, da bodo na pomoč Haitiju pri preiskavi poslale agente FBI in uradnike ministrstva za domovinsko varnost. Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je dejala, da bodo na Haiti odpotovali čim prej, ZDA pa bodo še naprej pomagale po svojih močeh. Načrtov za napotitev vojske za zdaj sicer še ni. ZDA so svoje vojake na Haiti že poslale po umoru predsednika Vilbruna Guillaumeja Sama leta 1915.

Preiskovalni sodnik Clement Noel je medijem sporočil, da sta haitska Američana povedala, da je skupina najprej nameravala predsednika Moiseja le aretirati, ne pa tudi ubiti. Tožilec iz prestolnice Port au Prince Bed-Ford Claude pa je ukazal preiskavo in zaslišanja vseh predsednikovih varnostnikov. Še vedno ni jasno, kako so odpovedali pri svojem delu.

Predsednika so napadalci ustrelili na domu pred zoro v sredo, pri čemer so hudo ranili tudi prvo damo Haitija, ki so jo že prepeljali na zdravljenje v Miami.