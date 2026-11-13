Začasno ustavile vzlete z ameriških letališč

Ameriški minister za promet Sean Duffy je potrdil, da je do ustavitve prišlo zaradi komunikacijskih težav, ki so prizadele vse centre za kontrolo zračnega prometa na letalskih poteh. Tehniki FAA že preiskujejo vzrok motnje, je sporočil Duffy na družbenem omrežju X, dodatne informacije pa naj bi objavili sproti.

Po navodilih FAA morajo vsa letala, ki čakajo na odhod z ameriških letališč, ostati na tleh do nadaljnjega. Letala, ki so bila ob izdaji odredbe že v zraku, lahko nadaljujejo pot do cilja. Prihode mednarodnih poletov bodo obravnavali posamično.

Težave naj bi se začele na letališčih Chicaga O'Hare in Midway, kjer so ugotovili izpad komunikacijskih povezav.