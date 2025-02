'Začel je udarjati ljudi, poskušali smo ga zadržati, potem pa smo videli nož'

Avstrijska policija nadaljuje preiskavo dogodka in ugotavlja motiv napadalca, ki je ubil enega in ranil štiri osebe. Na terenu je že v nočnih urah bila naša televizijska ekipa. Kot je s kraja napada poročala novinarka Kaja Kobetič, so kriminalisti do ene ure zjutraj opravljali preiskavo kraja dogodka. Fotografirali so več dokazov in vstopili tudi v hotel, kjer so se med napadom zatekle nekatere žrtve.

29-letni Mahir, ki je bil eden od tistih, ki so sprva poskušali napadalca obvladati, je za Kronen Zeitung povedal, da je vse skupaj izgledalo kot filmska scena. On in njegov 36-letni prijatelj Martin živita in delata v bližini kraja zločina. Osebno pa poznata tudi 42-letnega heroja, prav tako državljana Sirije, ki je v napadalca zapeljal z avtom in preprečil nadaljevanje krvavega pohoda z nožem.