Tujina

Začel naj bi se nov krog pogovorov, ZDA ponuja 'razumen dogovor'

Islamabad, 20. 04. 2026 08.10 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA N.V.
Priprave na pogajanja v Islamabadu

V Islamabadu naj bi se drevi po napovedih ameriškega predsednika Donalda Trumpa začel nov krog mirovnih pogovorov med ameriško in iransko delegacijo. Uradni Teheran je bil v nedeljo do pogajanj še zadržan, iranski državni mediji pa so v nedeljo zvečer poročali, da Iran trenutno ne načrtuje sodelovanja v novih pogajanjih z ZDA.

Potem ko prvi krog pogovorov 11. aprila ni prinesel končnega dogovora, strani pa se medsebojno obtožujeta kršenja prekinitve ognja, je Trump v nedeljo sporočil, da odhaja ameriška delegacija v Islamabad.

Kot je dodal, ZDA ponujajo "zelo pošten in razumen dogovor". Če ga Iran ne bi sprejel, pa je zagrozil, da bodo Združene države uničile "vse elektrarne in vse mostove v Iranu".

V Teheranu so se na napoved za zdaj odzvali zadržano, češ da pogajanj ne bo, dokler je v veljavi ameriška blokada iranskih pristanišč. Iranska državna tiskovna agencija IRNA je v nedeljo zvečer objavila, da napovedi o drugem krogu pogajanj v Pakistanu ne držijo in da Iran trenutno ne načrtuje sodelovanja v novih pogajanjih.

Ameriška mreža CNN je sicer poročala, da naj bi iranska delegacija v Pakistan prispela v torek. V njej naj bi bila tudi tokrat zunanji minister Abas Aragči in predsednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf. Po navedbah iranskih virov Teheran pričakuje, da bo v sredo objavljeno podaljšanje prekinitve ognja z ZDA.

Če bo šlo vse po načrtih in se bo Trump strinjal, da odpotuje v Islamabad, bi tja odpotoval tudi iranski predsednik na "skupno srečanje" in podpis "skupne izjave", je še povedal iranski vir, seznanjen s pogajanji.

Preberi še Iranski pogajalci ne bodo popustili 'niti za las'. Trump: Ne izsiljujte

O tem, kdo bo vodil ameriško delegacijo v Islamabadu, krožijo različne informacije. Uradnik Bele hiše je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da jo bo vodil podpredsednik JD Vance. Pred tem je sicer Trump dejal, da Vance, ki je delegacijo vodil v prvem krogu pogajanj, ne bo odpotoval v Islamabad. Pogovorov pa naj bi se udeležila tudi posebni odposlanec Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner.

Čeglajeva žena rojevala kar 30 ur, na svet sta pozdravila sina
Kako izbrati primeren nastavek za dojenje?
Bivši mož Jennifer Aniston prvič postal očka
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Svojo poroko bosta spremenila v resničnostni šov
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, strelci postavljajo nove cilje
To je najpogostejša zmota o progesteronu, ki ženske drago stane
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
Mislila je, da gre za pretesen modrček – zdravniki odkrili več kot 20 tumorjev
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
Kaj stisk roke pove o vašem zdravju
Evropa želi zmanjšati plačilno odvisnost z digitalnim evrom, Werom in Flikom
Te španske destinacije so cenejše, mirnejše – in vse bolj priljubljene
Kako sta Mojca in Mitja iz majhne ideje ustvarila eno najbolj prepoznavnih zgodb pri nas
Poglejte, kako deluje prevara s plačilnimi terminali
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
V peto gre rado: pri 78 letih znova stopil pred oltar
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
S provokativnim prizorom do milijonov? Zvezdnica šokirala in navdušila hkrati
5 preprostih idej, ki vaš dom spremenijo v enem popoldnevu
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Sanjski moški
