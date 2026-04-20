Začel naj bi se nov krog pogovorov, ZDA ponuja 'razumen dogovor'

Potem ko prvi krog pogovorov 11. aprila ni prinesel končnega dogovora, strani pa se medsebojno obtožujeta kršenja prekinitve ognja, je Trump v nedeljo sporočil, da odhaja ameriška delegacija v Islamabad.
Kot je dodal, ZDA ponujajo "zelo pošten in razumen dogovor". Če ga Iran ne bi sprejel, pa je zagrozil, da bodo Združene države uničile "vse elektrarne in vse mostove v Iranu".
V Teheranu so se na napoved za zdaj odzvali zadržano, češ da pogajanj ne bo, dokler je v veljavi ameriška blokada iranskih pristanišč. Iranska državna tiskovna agencija IRNA je v nedeljo zvečer objavila, da napovedi o drugem krogu pogajanj v Pakistanu ne držijo in da Iran trenutno ne načrtuje sodelovanja v novih pogajanjih.
Ameriška mreža CNN je sicer poročala, da naj bi iranska delegacija v Pakistan prispela v torek. V njej naj bi bila tudi tokrat zunanji minister Abas Aragči in predsednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf. Po navedbah iranskih virov Teheran pričakuje, da bo v sredo objavljeno podaljšanje prekinitve ognja z ZDA.
Če bo šlo vse po načrtih in se bo Trump strinjal, da odpotuje v Islamabad, bi tja odpotoval tudi iranski predsednik na "skupno srečanje" in podpis "skupne izjave", je še povedal iranski vir, seznanjen s pogajanji.
O tem, kdo bo vodil ameriško delegacijo v Islamabadu, krožijo različne informacije. Uradnik Bele hiše je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da jo bo vodil podpredsednik JD Vance. Pred tem je sicer Trump dejal, da Vance, ki je delegacijo vodil v prvem krogu pogajanj, ne bo odpotoval v Islamabad. Pogovorov pa naj bi se udeležila tudi posebni odposlanec Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner.