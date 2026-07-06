Začel se je pogrebni sprevod, zbrala naj bi se milijonska množica

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Pogreb velikega ajatole, Alija Hameneja AP

Pogreb velikega ajatole, Alija Hameneja AP

Pogreb velikega ajatole, Alija Hameneja AP

Pogreb velikega ajatole, Alija Hameneja AP

Pogreb velikega ajatole, Alija Hameneja AP









Po navedbah televizije je konvoj s truplom ajatole začel s pogrebnim sprevodom po iranski prestolnici. Oblasti so sporočile, da na ulicah glavnega mesta pričakujejo več milijonov ljudi. Oblasti so zaskrbljene zaradi nevarnosti velike množice ob sprevodu, zato so uradniki prek zvočnikov pozivali javnost, naj hodijo počasi, naj se ne porivajo in naj ostanejo ob robovih ulice, piše AP News.

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Kot smo poročali, iranski uradniki in žalujoči na teden trajajoči pogrebni procesiji pozivajo k maščevanju zaradi domnevnega umora vrhovnega voditelja s strani ZDA in Izraela. Načelnik iranske vojske, generalmajor Amir Hatami, je obljubil, da nikoli ne bodo nehali iskati pravice. "Tisti, ki so storili ta zločin, morajo vedeti, da narod Irana in vsi mi nikoli ne bomo prenehali z iskanjem in zahtevanjem pravice," je po poročanju Press TV dejal Hatami. Po današnjem pogrebnem sprevodu v Teheranu bodo Hamenejevo truplo v torek prepeljali v sveto šiitsko mesto Kom. Nato ga bodo z letalom odpeljali v Irak, kjer bodo v sredo v svetih mestih Nadžaf in Karbala prav tako potekali obredi, poroča tiskovna agencija Reuters.