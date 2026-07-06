Začel se je pogrebni sprevod, zbrala naj bi se milijonska množica

Po navedbah televizije je konvoj s truplom ajatole začel s pogrebnim sprevodom po iranski prestolnici. Oblasti so sporočile, da na ulicah glavnega mesta pričakujejo več milijonov ljudi.
Oblasti so zaskrbljene zaradi nevarnosti velike množice ob sprevodu, zato so uradniki prek zvočnikov pozivali javnost, naj hodijo počasi, naj se ne porivajo in naj ostanejo ob robovih ulice, piše AP News.
Kot smo poročali, iranski uradniki in žalujoči na teden trajajoči pogrebni procesiji pozivajo k maščevanju zaradi domnevnega umora vrhovnega voditelja s strani ZDA in Izraela. Načelnik iranske vojske, generalmajor Amir Hatami, je obljubil, da nikoli ne bodo nehali iskati pravice. "Tisti, ki so storili ta zločin, morajo vedeti, da narod Irana in vsi mi nikoli ne bomo prenehali z iskanjem in zahtevanjem pravice," je po poročanju Press TV dejal Hatami.
Po današnjem pogrebnem sprevodu v Teheranu bodo Hamenejevo truplo v torek prepeljali v sveto šiitsko mesto Kom. Nato ga bodo z letalom odpeljali v Irak, kjer bodo v sredo v svetih mestih Nadžaf in Karbala prav tako potekali obredi, poroča tiskovna agencija Reuters.
Pogrebne slovesnosti se bodo zaključile v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu islamske republike.
Minuli konec tedna so se žalnih slovesnosti udeležili trije od njegovih sinov, Modžtabe Hameneja, ki je očeta nasledil na položaju vrhovnega voditelja, ni bilo. Šestinpetdesetletnik se od prevzema položaja v javnosti še ni pojavil.
Ali Hamenej je bil skupaj z več člani družine ubit prvi dan ameriško-izraelskih napadov 28. februarja. Položaj vrhovnega voditelja je zasedal od leta 1989, ko je na njem nasledil ajatolo Ruholaha Homeinija.