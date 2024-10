Začela hraniti družino rakunov, naposled je morala zbežati iz obkoljene hiše

Naposled je njeno hišo obkolilo med 50 in 100 rakunov, ki so od nje terjali hrano. Njena vhodna vrata in avtomobil so krasile posamezne praske, nekatere živali pa so bile celo agresivne, je povedal tiskovni predstavnik šerifovega urada okrožja Kitsap Kevin McCarty . "Od nje so zahtevali hrano, jo dan in noč lovili okoli hiše, praskali po zunanji strani njenega doma, po vratih," je naštel.

Uradniki v Poulsboju v ameriški zvezni državi Washington so bili nedavno priča precej nenavadni pripovedi domačinke, ki jo je z doma pregnala množica rakunov. Kot jim je povedala, je pred desetletji začela hraniti družino rakunov. To se ji je zdelo povsem neškodljivo, dokler število na njenem posestvu ni naraslo na več deset živali, poroča Sky News .

"Če bi ustavila avto, bi ga obkolili, ga popraskali. Če bi šla od vhodnih vrat do avta ali če bi samo stopila na prosto, bi obkolili njo," je še dejal McCarty ter pojasnil, da so jo očitno začeli dojemati kot vir hrane. Zaradi tega so se tudi neprestano vračali ter od nje zahtevali hrano. "To je nadležna težava, a ustvarila si jo je sama in z njo se mora spopasti," je dejal.

Sicer je hranjenje večjih mesojedcev, kot so medvedi ali pume, nezakonito. Nekatera območja imajo ob tem še lokalne zakone, ki prepovedujejo hranjenje tudi drugih divjih živali, vendar pa to ni v nasprotju z državno zakonodajo v Washingotnu, je povedala tiskovna predstavnica oddelka za ribe in divje živali v Washingtonu.

Na oddelku ljudem vseeno svetujejo, naj divjih živali ne hranijo. Rakuni lahko namreč prenašajo bolezni, hrana pa lahko pritegne tudi plenilce, kot so kojoti in medvedi.