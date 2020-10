Začela so se zaslišanja kandidatke za vrhovno sodnico Amy Coney Barrett

Demokrat Patrick Leahy je obsodil republikance za "noro hitenje" s potrditvijo pred volitvami. "Vidijo priložnost, da iz sodišča naredijo podaljšano roko skrajne desnice republikanske stranke v upanju, da bodo preko sodišč dosegli, česar niso mogli v kongresu. Na vrhu seznama je uničenje zdravstvene reforme," je dejal Leahy in v tem slogu so svoje uvodne nagovore opravili tudi drugi demokratski člani pravosodnega odbora.

'Trumpova nominacija torpedo proti zdravstveni reformi'

Amy Coney Barrett je predsednik Donald Trump leta 2017 imenoval na položaj zvezne prizivne sodnice in demokrati so že takrat opozarjali na njeno nasprotovanje pravici do umetne prekinitve nosečnosti, pravicam istospolno usmerjenih oseb ter podpori orožju. Obtožili so jo celo, da je pod vplivom krščanske dogme.

Demokrati so sedaj glede tega previdni in v odboru globoke vere sodne kandidatke sploh ne omenjajo, v bistvu pa ne omenjajo preveč niti kandidatke same. Opozarjajo le na hitenje republikancev s potrditvijo pred volitvami in na posledice, ki jih bo Američanom prinesla konservativna večina vrhovnega sodišča s šestimi šestimi glasovi proti trem.

Republikanci izpostavljajo njeno globoko vero in strokovnost, nekateri, kot je Ben Sasse iz Nebraske, pa so kar malce razočarani nad demokratskim pristopom brez napadov na 48-letno kandidatko.

Sheldon Whitehouse je dejal, da je Trumpova nominacija torpedo proti zdravstveni reformi 'obamacare', ki zagotavlja zdravstveno zavarovanje osebam s predobstoječimi težavami, kot so kronične bolezni, zaradi česar v starih časih pred omenejno reformo niso mogli dobiti zavarovanja. Trumpova vlada ni uspela z odpravo reforme v kongresu, ker ji je zagodel pokojni republikanec John McCain, zato sedaj poskuša preko sodišč.

Tožba proti reformi je prišla do vrhovnega sodišča, ki bo argumente za in proti poslušalo 10. novembra in republikanci želijo imeti svojo sodnico do takrat na položaju. Trump jo želi še prej, da bo lahko del večine, ki bo odločila njemu v prid v primeru volilnih zapletov. To ni nobena skrivnost, saj je Trump to večkrat javno priznal.

Zaslišanja bodo trajala štiri dni, sledi formalna potrditev z republikansko večino, nato podobno tudi v celotnem senatu. Gre le za vprašanje urnika, ki ga lahko malce zaplete pandemija covida-19.