Tujina

Začelo jih je boleti grlo, več kot 20 jih je končalo v bolnišnici

Tokio, 25. 05. 2026 13.54 pred 30 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Dogodek v nakupovalni četrti Ginza

V ponedeljek je v bližini luksuzne veleblagovnice v elitni nakupovalni četrti Ginza v Tokiu več kot 20 ljudi začelo boleti grlo. To reakcijo naj bi sprožila neznana snov, ki jo je nekdo popršil v zrak, so sporočili predstavniki japonske gasilske službe.

Gasilska enota v Tokiu je sporočila, da se je v bližini nakupovalnega središča Ginza Six 26 ljudi pritoževalo, da so se začeli slabo počutiti, ob tem jih je bolelo tudi grlo. Vse, razen enega, so nato odpeljali v bolnišnico. Njihovi simptomi naj bi bili blagi, so sporočili uradniki.

Dogodek v nakupovalni četrti Ginza
Dogodek v nakupovalni četrti Ginza
FOTO: AP

Gasilci in policisti so sporočili, da preiskava poteka. Japonski časopis Yomiuri je poročal, da je policija na steni odkrila sledi solzivca. Pred kompleksom je bilo parkiranih na desetine gasilskih in reševalnih vozil, okoliške ceste pa so bile začasno zaprte. Televizijski posnetki so prikazovali gasilce in uradnike v zaščitnih oblekah, ki so pomagali ljudem, nekatere pa so odpeljali iz stavbe, poroča AP News.

Dogodek v nakupovalni četrti Ginza
Dogodek v nakupovalni četrti Ginza
FOTO: AP

78-letni prebivalec Tokia je za AP News povedal, da se je po kosilu s prijatelji sprehodil proti nakupovalnemu središču, ki ga je privabilo zaradi hrupa, ko je nenadoma začutil bolečino v grlu in začel kašljati. Povedal je, da je bolečina v grlu popustila približno uro kasneje in da ni nameraval iti v bolnišnico.

nakupovalno središče bolnišnica neznana snov

KOMENTARJI1

Wolfman
25. 05. 2026 14.52
Preveč je tudi vas Japsi!
bibaleze
