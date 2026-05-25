Začelo jih je boleti grlo, več kot 20 jih je končalo v bolnišnici

Gasilska enota v Tokiu je sporočila, da se je v bližini nakupovalnega središča Ginza Six 26 ljudi pritoževalo, da so se začeli slabo počutiti, ob tem jih je bolelo tudi grlo. Vse, razen enega, so nato odpeljali v bolnišnico. Njihovi simptomi naj bi bili blagi, so sporočili uradniki.

Dogodek v nakupovalni četrti Ginza FOTO: AP

Gasilci in policisti so sporočili, da preiskava poteka. Japonski časopis Yomiuri je poročal, da je policija na steni odkrila sledi solzivca. Pred kompleksom je bilo parkiranih na desetine gasilskih in reševalnih vozil, okoliške ceste pa so bile začasno zaprte. Televizijski posnetki so prikazovali gasilce in uradnike v zaščitnih oblekah, ki so pomagali ljudem, nekatere pa so odpeljali iz stavbe, poroča AP News.

