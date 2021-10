Začelo se je sojenje 96-letni nekdanji tajnici v nacističnem taborišču

V Nemčiji se je začelo sojenje nekdanji tajnici nacističnega koncentracijskega taborišča Stutthof Irmgard Furchner. 96-letnica je obtožena sodelovanja pri poboju več kot 11.000 ljudi. Furchnerjeva je ena od prvih žensk, vpletenih v zločine iz nacističnega obdobja, ki so jih v Nemčiji preganjali v zadnjih desetletjih, kot pojasnjuje njen odvetnik, pa se bo 96-letnica do nadaljnjega branila z molkom.

96-letna nekdanja tajnica koncentracijskega taborišča Irmgard Furchner je prejšnji mesec poskušala pobegniti, a so jo oblasti hitro izsledile in jo znova pridržale, kasneje pa so jo do začetka sojenja znova izpustili na prostost. Na levi roki sicer nosi elektronsko zapestnico, da jo lahko lažje izsledijo.

icon-expand Irmgard Furchner FOTO: AP

Danes se je začelo sojenje za njene zločine, ki jih je zakrivila v času druge svetovne vojne. Furchnerjeva je obtožena, da je kot 18-letno dekle med leti 1943 in 1945 sodelovala pri poboju več kot 11.000 ljudi, poroča The Independent. Kot stenografinja in tajnica je namreč odgovornim nudila podporo za sistematično pobijanje v koncentracijskem taborišču, je obtožbe utemeljilo tožilstvo. Kot civilistka v službi enote SS mrtvaških glav je urejala podatke tedanjega komandirja taborišča Paula Wernerja. S tem je bila seznanjena z vsem dogajanjem v taborišču in načini usmrtitev taboriščnikov, ji še očita tožilstvo. Na sodišču je 96-letnica nosilašal in sončna očala, skupaj z zaščitno masko pa je tako popolnoma zakrila svoj obraz. Na sodišče je sicer prišla na vozičku, kot je pojasnil njen odvetnik Wolf Molketin, pa se bo do nadaljnjega branila z molkom. Ker je zločine zakrivila, ko je bila stara 18 in 19 let pa Furchnerjevi sodijo na sodišču za mladostnike.