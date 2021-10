Začelo se je sojenje Salviniju, ki migrantov ni spustil na kopno

V Palermu se je začelo sojenje vodji Lige Matteu Salviniju, ker je leta 2019 kot italijanski notranji minister nezakonito na morju blokiral 147 migrantov, ki jih je rešila ladja Open Arms. Če bo obsojen, mu grozi do 15 let zapora. "Proces, ki so ga želeli levica in privrženci nelegalnih migracij, se začenja. Koliko bo stal italijanske državljane?" je tvitnil Salvini.

Sojenje Matteu Salviniju se je sicer začelo že 15. septembra, a so ga takoj preložili na danes. Danes je sodnik Roberto Murgia odločil le glede zaslišanja posameznih prič, sicer pa se bo proces nadaljeval 17. decembra. Na sojenju bodo po odločitvi sodnika med drugim pričali nekdanji italijanski premier Giuseppe Conte, notranja ministrica Luciana Lamorgese, zunanji minister Luigi Di Maio, pa tudi nekdanji malteški premier Joseph Muscat in hollywoodski zvezdnik Richard Gere. Spomnimo, Salvini avgusta 2019 ladji španske nevladne organizacije z rešenimi migranti ni dovolil pristati v katerem od italijanskih pristanišč. Razmere na ladji so medtem postajale vse bolj nevzdržne. Migranti so se lahko izkrcali šele po odločitvi sicilskega tožilstva, ki je opravilo pregled ladje, in ugotovilo, da so razmere na njej nevarne.

Salvini je ves čas trdil, da ravna v interesu Italije. Vztraja tudi, da je tedanji premier Giuseppe Conte njegovo odločitev podpiral. Vodja Lige je danes prišel v sodno palačo v Palermu in od tam tvitnil: "Proces, ki so ga želeli levica in privrženci nelegalnih migracij, se začenja. Koliko bo stal italijanske državljane?"

