Tujina

Začelo se je sedemtedensko sojenje sinu bodoče norveške kraljice

Oslo, 03. 02. 2026 11.38

Avtor:
L.M.
Marius Borg Høiby

Dobro leto in pol po odmevni aretaciji se je v Oslu začelo eno največjih in najbolj spremljanih sojenj na Norveškem v zadnjih letih. Marius Borg Høiby, sin bodoče norveške kraljice Mette-Marit, je stopil pred sodišče zaradi obsežnega nabora hudih kaznivih dejanj, ki v tem trenutku dodatno poglabljajo krizo ugleda norveške kraljeve družine.

29-letni Marius Borg Høiby je ob začetku sedemtedenskega sojenja zanikal krivdo za štiri obtožbe posilstva, tožilstvo pa mu očita 38 kaznivih dejanj. Med njimi so posilstva žensk v nezavestnem ali neprištevnem stanju, spolno nasilje, nedovoljeno snemanje žrtev, povzročitev telesnih poškodb, dolgotrajno psihično in fizično nasilje nad partnerico, grožnje, kršitve prepovedi približevanja, prevoz večje količine marihuane ter prometni prekrški.

Odvetniki Høibyja po poročanju BBC poudarjajo, da v večini primerov zanika krivdo, zlasti pri obtožbah spolne zlorabe in nasilja, medtem ko je priznal nekatera manjša kazniva dejanja ter po prvi aretaciji tudi fizično nasilje in uničevanje premoženja. Na sodišču naj bi prvič pričal v sredo. V primeru obsodbe mu grozi od 10 do 16 let zapora.

Kot smo poročali, je bil na predvečer začetka sojenja Høiby znova pridržan zaradi suma nasilnega napada, groženj z nožem in kršitve prepovedi približevanja, v okoliščinah, podobnih tistim ob prvi aretaciji. Policija mu je odredila štiritedenski pripor. Zato se sojenja udeležuje iz pripora, njegova obramba pa napoveduje pritožbo na odločitev o priporu.

Danes se je Høiby na sodišču pojavil pod strogimi sodnimi omejitvami, med katerimi je tudi popolna prepoved fotografiranja, opisuje BBC. Nosil je rjav pulover, belo majico, bež hlače in očala. Delno je priznal nekatere očitke, med drugim povzročitev telesnih poškodb v enem primeru, kršitev prepovedi približevanja, prevoz marihuane in prekoračitev hitrosti. V sodni dvorani so bile navzoče tudi nekatere ženske, navedene kot žrtve, pri čemer je sodišče posebej poudarilo zaščito njihove identitete.

Popoldne naj bi ena izmed njih tudi pričala za zaprtimi vrati. Državni tožilec Sturla Henriksbo je za francosko tiskovno agencijo AFP pred začetkom sojenja povedal, da s Hoibyjem zaradi njegovih vezi s kraljevo družino ne bodo ravnali "niti bolj prizanesljivo niti bolj strogo".

Sojenja se kraljeva družina ne bo udeležila, kar po mnenju komentatorjev ni presenetljivo.

Primer pa ne meče sence le na obtoženega, temveč tudi na njegovo mater, prihodnjo norveško kraljico. Princesa Mette-Marit se je v zadnjih dneh znašla v središču kritik zaradi razkritja obsežne elektronske korespondence z ameriškim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Priznala je slabo presojo, a posledice so že vidne: organizacija The Sex and Society Foundation za reproduktivne pravice jo je že umaknila kot častno pokroviteljico, premier Jonas Gahr Støre pa jo poziva k jasni in popolni razlagi stikov.

Norveška princesa Mette-Marit
Norveška princesa Mette-Marit
FOTO: Profimedia

Strokovnjaki za kraljevo družino opozarjajo, da bo ta škandal dolgoročno zaznamoval njen ugled in ugled monarhije, poroča BBC. Čeprav več kot 70 odstotkov Norvežanov kraljevo družino še vedno podpira, kritiki menijo, da aktualni dogodki odpirajo resna vprašanja o delovanju in prihodnosti monarhije.

Marius Borg Høiby Norveška kraljeva družina Mette-Marit sojenje posilstvo

borjac
03. 02. 2026 11.43
Norvežani , ukinite te sprevržene Monarhije !!!
bibaleze
