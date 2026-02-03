Začelo se je sedemtedensko sojenje sinu bodoče norveške kraljice

29-letni Marius Borg Høiby je ob začetku sedemtedenskega sojenja zanikal krivdo za štiri obtožbe posilstva, tožilstvo pa mu očita 38 kaznivih dejanj. Med njimi so posilstva žensk v nezavestnem ali neprištevnem stanju, spolno nasilje, nedovoljeno snemanje žrtev, povzročitev telesnih poškodb, dolgotrajno psihično in fizično nasilje nad partnerico, grožnje, kršitve prepovedi približevanja, prevoz večje količine marihuane ter prometni prekrški. Odvetniki Høibyja po poročanju BBC poudarjajo, da v večini primerov zanika krivdo, zlasti pri obtožbah spolne zlorabe in nasilja, medtem ko je priznal nekatera manjša kazniva dejanja ter po prvi aretaciji tudi fizično nasilje in uničevanje premoženja. Na sodišču naj bi prvič pričal v sredo. V primeru obsodbe mu grozi od 10 do 16 let zapora.

Kot smo poročali, je bil na predvečer začetka sojenja Høiby znova pridržan zaradi suma nasilnega napada, groženj z nožem in kršitve prepovedi približevanja, v okoliščinah, podobnih tistim ob prvi aretaciji. Policija mu je odredila štiritedenski pripor. Zato se sojenja udeležuje iz pripora, njegova obramba pa napoveduje pritožbo na odločitev o priporu.

Začetek sojenja Mariusu Borgu Høibyju Profimedia

Danes se je Høiby na sodišču pojavil pod strogimi sodnimi omejitvami, med katerimi je tudi popolna prepoved fotografiranja, opisuje BBC. Nosil je rjav pulover, belo majico, bež hlače in očala. Delno je priznal nekatere očitke, med drugim povzročitev telesnih poškodb v enem primeru, kršitev prepovedi približevanja, prevoz marihuane in prekoračitev hitrosti. V sodni dvorani so bile navzoče tudi nekatere ženske, navedene kot žrtve, pri čemer je sodišče posebej poudarilo zaščito njihove identitete. Popoldne naj bi ena izmed njih tudi pričala za zaprtimi vrati. Državni tožilec Sturla Henriksbo je za francosko tiskovno agencijo AFP pred začetkom sojenja povedal, da s Hoibyjem zaradi njegovih vezi s kraljevo družino ne bodo ravnali "niti bolj prizanesljivo niti bolj strogo". Sojenja se kraljeva družina ne bo udeležila, kar po mnenju komentatorjev ni presenetljivo.

Primer pa ne meče sence le na obtoženega, temveč tudi na njegovo mater, prihodnjo norveško kraljico. Princesa Mette-Marit se je v zadnjih dneh znašla v središču kritik zaradi razkritja obsežne elektronske korespondence z ameriškim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Priznala je slabo presojo, a posledice so že vidne: organizacija The Sex and Society Foundation za reproduktivne pravice jo je že umaknila kot častno pokroviteljico, premier Jonas Gahr Støre pa jo poziva k jasni in popolni razlagi stikov.

Norveška princesa Mette-Marit FOTO: Profimedia