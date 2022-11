Začelo se je sojenje Švedoma, obtoženima vohunjenja za Rusijo

42-letni Peyman Kia je med letoma 2014 in 2015 delal za švedsko obveščevalno službo pa tudi za oborožene sile države. Švedski tožilci trdijo, da podatki, ki so bili posredovani Rusom, izvirajo iz več organov znotraj švedske varnostne in obveščevalne službe, znane pod akronimom SAPO.

Peyman Kia naj bi delal tudi za obrambno obveščevalno agencijo oboroženih sil, ki jo Švedi poznajo pod imenom MUST in je oddelek centralnega poveljstva oboroženih sil. MUST je hkrati tuja obveščevalna služba in vojaška varnostna protiobveščevalna agencija.