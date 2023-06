Začelo se je sojenje verskemu voditelju, ki je svoje privržence nagovarjal k stradanju

Paul Nthenge Mackenzie je bil aretiran prejšnji mesec, potem ko je policija prejela namig, da so na njegovem zemljišču v gozdu Shakahola v okrožju Kilifi na vzhodu Kenije množična grobišča. Preiskovalci so na območju gozda do sedaj našli še 249 trupel in vsaj deset množičnih grobišč.

Nekdanji člani cerkve so trdili, da so bili prisiljeni v post, ki je bil del njihovega učenja. V več deset videoposnetkih, ki so služili kot dokazi, sicer ni vidno, da bi pastor Mackenzie neposredno ukazoval ljudem, naj se postijo, vendar je veliko omemb, da so sledilci žrtvovali vse, kar jim je ljubo, vključno s svojimi življenji, da bi ga zadovoljili.

Po pričevanjih na policiji je Mackenzie svojim privržencem dejal, da bo post veljal le, če se bodo zbrali skupaj, in jim ponudil svojo kmetijo kot kraj, kjer se bodo postili. Če bi želeli iti v nebesa, se ne bi smeli družiti z nikomer iz 'zunanjega' sveta in uničiti bi morali vse dokumente, ki jih je dala vlada, vključno z osebnimi izkaznicami in rojstnimi listi. 26. maja je sekretar notranjega kabineta Kithure Kindiki izjavil, da je Mackenzie najel oborožene kriminalce, da bi ubili privržence, ki so si premislili glede posta in ga želeli opustiti, ter tiste, ki so predolgo umirali.

Po navedbah Kindikija je bila večina smrtnih žrtev otrok in žensk. Obdukcije več kot 100 trupel so pokazale, da so žrtve umrle zaradi lakote, dušenja in travm.

16-letni Issa Ali, nekdanji privrženec Mackenzieja, se je cerkvi Good News International pridružil leta 2014, ko je bil star le osem let. "Odraščal sem v prepričanju, da je pastor nekdo, ki je vreden zaupanja," je dejal. "Popolnoma sem mu verjel in vse, kar je rekel, sem tudi naredil."