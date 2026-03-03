Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Začenja se evakuacija s čarterskimi leti. Kako bo potekala?

Teheran/Washinton, 03. 03. 2026 05.52 pred 12 minutami 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER M.P.
thumbnail

Vojna na Bližnjem vzhodu se iz ure v uro zaostruje. Skupno število žrtev spopadov je preseglo 550, eksplozije so se v ponedeljek znova zaslišale tudi v Dubaju, Bahrajnu in Savdski Arabiji. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da najmočnejši napad na Iran šele prihaja in da Amerika ne bo odnehala, dokler ne bo uresničila svojih ciljev. Kako poteka evakuacija slovenskih državljanov iz Dubaja in ostalih bližnjevzhodnih držav? Kakšen je lahko najmočnejši napovedan ameriški napad? In do kje lahko seže bližnjevzhodni konflikt, ki je dosegel tudi že Evropo?

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Kdaj govorimo o svetovni vojni?
    09:14
    Iz 24UR ZVEČER: Kdaj govorimo o svetovni vojni?
  • Iz 24UR ZVEČER: Kako bo potekalo izbiranje turistov za evakuacijo?
    05:38
    Iz 24UR ZVEČER: Kako bo potekalo izbiranje turistov za evakuacijo?
  • Iz 24UR ZVEČER: Vojna na Bližnjem vzhodu
    03:26
    Iz 24UR ZVEČER: Vojna na Bližnjem vzhodu
  • Iz 24UR ZVEČER: Evakuacija Slovencev
    02:33
    Iz 24UR ZVEČER: Evakuacija Slovencev

Na vprašanja, povezana s spopadi na Bližnjem vzhodu, so v oddaji 24UR ZVEČER odgovarjali generalni sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije Mišo Mrvaljevič, nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske Dobran Božič in raziskovalec Centra za mednarodne odnose Faris Kočan.

Kot pojasnjuje Mrvaljevič, evakuacijo slovenskih turistov usmerja ministrstvo za zunanje zadeve. Ministrstvo bo tako zbralo podatke, turistične agencije pa so zadolžene za posredovanje ustreznih podatkov ministrstvu. Veleposlaništvo bo medtem poskrbelo za oblikovanje prioritetne liste. 

Poudaril pa je, da imajo turisti možnost zapustiti državo tudi mimo evakuacijskih letov, saj so nekatere letalske družbe že začele objavljati nekatere morebitne polete, ki bodo odšli z območja. Dodal je, da organizirajo tudi pot z avtobusnimi prevozi do Omana ter da večjih težav pri evakuaciji sicer ne pričakujejo.

Preberi še Iran: Uničili bomo vsako ladjo, ki bo skušala prečkati Hormuško ožino

Božič je medtem poudaril, da vojna, četudi je dosegla Ciper, še ni v Evropi. "Verjetno je še dolgo ne bo ali pa je sploh ne bo," je dejal in dodal, da so napadi trenutno omejeni in usmerjeni proti Iranu. "Vidimo omejene napade ZDA in Izraela na prej izbrane cilje v Iranu," je povedal.

"Izrael je napadel iransko vodstvo, Američani pa so izbrali cilje poveljevanja in kontrole vojske, mornariške cilje, jedrski program in predvsem industrijo, kjer se proizvajajo droni in balističnne rakete," je pojasnil razdelitev tarč napadov obeh držav.

Kočan pa je pojasnil, da o svetovnih vojnah govorimo, ko "pride do zasuka v svetovnem redu". "Ta se je spremenil leta 2001, ko smo imeli globalno vojno proti terorizmu. Od takrat naprej so se začele spreminjati ključne konture. Zdi se torej, da se ta proces na nek način počasi izpenja in da je Iran zadnja etapa v tem kontekstu, kako bo ta novi red izgledal," je dejal.

Je pa dodal, da tretja svetovna vojna ne pomeni nujno, da so vanjo vse sile vpletene neposredno; posredno smo namreč vpleteni v vse konflikte. "Ključno pri vsem je torej, kje se spreminja svetovni red - z vidika, kako se uporablja mednarodno pravo, kako se izvaja multilateralitzem. V tem kontekstu je težko govoriti, da imamo še Organizacijo združenih narodov, ki je zmožna zagotavljati kolektivno varnost, in da smo zmožni dosegati določene kompromise znotraj mednarodnih organizacij," je dejal.

Celoten pogovor si oglejte v priloženem videoposnetku.

iran izrael zda vojna evakuacija

Nenavadno presenečenje: na vrtu našli mroža

Melania Trump izrazila sožalje družinam 'junakov, ki so umrli za svobodo'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kam na družinski izlet? 5 čudovitih krajev, ki jih morate obiskati
Hitra in učinkovita pomoč: kako zaustaviti krvavitev iz otroškega nosu
Hitra in učinkovita pomoč: kako zaustaviti krvavitev iz otroškega nosu
5 zgodnjih znakov, da otrok potrebuje več čustvene podpore – in kako mu jo dati
5 zgodnjih znakov, da otrok potrebuje več čustvene podpore – in kako mu jo dati
Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje
Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka namignila, ali se bo razveselila fantka ali punčke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrepežljivi, biki iščejo toplino
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrepežljivi, biki iščejo toplino
To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu
To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu
To so najlepši mokasini letošnje pomladi
To so najlepši mokasini letošnje pomladi
vizita
Portal
Nenaden kolaps pljuč pri 21-letnici razkriva nevarnost pnevmotoraksa
Napačna diagnoza lahko vzame leta življenja
Napačna diagnoza lahko vzame leta življenja
7 živil, ki dokazano zmanjšujejo vnetja v telesu
7 živil, ki dokazano zmanjšujejo vnetja v telesu
Nenadna intoleranca na hrano v odrasli dobi: vzroki, simptomi in kdaj k zdravniku
Nenadna intoleranca na hrano v odrasli dobi: vzroki, simptomi in kdaj k zdravniku
cekin
Portal
Kako prihraniti na tisoče in kupiti kakovosten rabljen avto
Novim upravičencem prva pokojnina predvidoma sredi maja
Novim upravičencem prva pokojnina predvidoma sredi maja
Na voljo aplikacija za preverjanje veljavnosti vinjet
Na voljo aplikacija za preverjanje veljavnosti vinjet
Je to Trumpov pravi cilj?
Je to Trumpov pravi cilj?
moskisvet
Portal
Njeno oprsje je iz dneva v dan večje
Najstarejši primer redke genske bolezni, odkrit v objemu iz ledene dobe
Najstarejši primer redke genske bolezni, odkrit v objemu iz ledene dobe
Freudov psihološki trik, ki vam zagotavlja zmago v vsakem prepiru
Freudov psihološki trik, ki vam zagotavlja zmago v vsakem prepiru
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
71-letnica rešila slepega telička in bolno jagnje
Kako izbrati popolno posteljnino za miren in kakovosten spanec: resnica o številu niti
Kako izbrati popolno posteljnino za miren in kakovosten spanec: resnica o številu niti
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
okusno
Portal
Enostavna solata za zdravo malico, ki jo pripravite v nekaj minutah
To je najbolj okusen način priprave lososa
To je najbolj okusen način priprave lososa
Ena tistih jedi, ki jih z veseljem pojedo tudi otroci
Ena tistih jedi, ki jih z veseljem pojedo tudi otroci
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
voyo
Portal
Kmetija
Ben se vrača
Ben se vrača
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551