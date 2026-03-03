Začenja se evakuacija s čarterskimi leti. Kako bo potekala?

Poudaril pa je, da imajo turisti možnost zapustiti državo tudi mimo evakuacijskih letov, saj so nekatere letalske družbe že začele objavljati nekatere morebitne polete, ki bodo odšli z območja. Dodal je, da organizirajo tudi pot z avtobusnimi prevozi do Omana ter da večjih težav pri evakuaciji sicer ne pričakujejo.

Kot pojasnjuje Mrvaljevič, evakuacijo slovenskih turistov usmerja ministrstvo za zunanje zadeve. Ministrstvo bo tako zbralo podatke, turistične agencije pa so zadolžene za posredovanje ustreznih podatkov ministrstvu. Veleposlaništvo bo medtem poskrbelo za oblikovanje prioritetne liste.

Božič je medtem poudaril, da vojna, četudi je dosegla Ciper, še ni v Evropi. "Verjetno je še dolgo ne bo ali pa je sploh ne bo," je dejal in dodal, da so napadi trenutno omejeni in usmerjeni proti Iranu. "Vidimo omejene napade ZDA in Izraela na prej izbrane cilje v Iranu," je povedal.

"Izrael je napadel iransko vodstvo, Američani pa so izbrali cilje poveljevanja in kontrole vojske, mornariške cilje, jedrski program in predvsem industrijo, kjer se proizvajajo droni in balističnne rakete," je pojasnil razdelitev tarč napadov obeh držav.

Kočan pa je pojasnil, da o svetovnih vojnah govorimo, ko "pride do zasuka v svetovnem redu". "Ta se je spremenil leta 2001, ko smo imeli globalno vojno proti terorizmu. Od takrat naprej so se začele spreminjati ključne konture. Zdi se torej, da se ta proces na nek način počasi izpenja in da je Iran zadnja etapa v tem kontekstu, kako bo ta novi red izgledal," je dejal.

Je pa dodal, da tretja svetovna vojna ne pomeni nujno, da so vanjo vse sile vpletene neposredno; posredno smo namreč vpleteni v vse konflikte. "Ključno pri vsem je torej, kje se spreminja svetovni red - z vidika, kako se uporablja mednarodno pravo, kako se izvaja multilateralitzem. V tem kontekstu je težko govoriti, da imamo še Organizacijo združenih narodov, ki je zmožna zagotavljati kolektivno varnost, in da smo zmožni dosegati določene kompromise znotraj mednarodnih organizacij," je dejal.