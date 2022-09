77 milijonov evrov za gradnjo največjega parka z vetrnicami v BiH

Park v občini Kupres bi po prvotnih načrtih morali začeti graditi že leta 2016, a so šele letos pridobili vso potrebno dokumentacijo in dovoljenje ministrstva za industrijo, rudarstvo in energetiko Federacije BiH, entitete BiH.

Nosilec projekta je zasebna družba Koncig iz Posušja, projekt gradnje VE Debelo brdo pa je tudi del strateškega načrta in programa razvoja energetskega sektorja Federacije BiH.

BiH mora zaradi usklajevanja energetske politike z direktivami Evropske unije bistveno povečati delež energije, proizvedene iz obnovljivih virov. Ta načrt upočasnjujejo različne administrativne ovire, s katerimi se spopadajo vlagatelji, od občin in županij do entitet in države.

Oblasti v Federaciji BiH so zato napovedale "one stop shop", ustanovo, kjer bodo morebitni vlagatelji večino dovoljenj in informacij o gradnji objektov dobili na enem mestu. Danes za gradnjo energetskih projektov morajo pridobiti okoli 50 različnih dovoljenj in čakati najmanj tri do štiri leta.

Vetrna elektrarna Poklečani

Julija 2020 so podpisali tudi pogodbo za izdelavo vetrne elektrarne Poklečani. Nahajala se bo v severnem delu občine Posušje, poroča Večernji list BiH.