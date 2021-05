Začenja se konferenca o prihodnosti Evropske unije

Ob dnevu Evrope, s katerim se spominjamo ideje združevanja držav v Evropsko unijo, se začenja konferenca o njeni prihodnosti. Konferenco boste lahko od 14. ure dalje spremljali tudi na našem portalu. Pomembno vlogo bo imela tudi Slovenija, ki bo kmalu predsedovala Svetu EU. Navzočih bo tudi 27 študentov iz vseh držav članic unije, ki sodelujejo v programu Erasmus+, še približno 300 državljanov pa se bo dogodka udeležilo na daljavo.

Na uvodnem dogodku ob začetku konference bodo imeli nagovore francoski predsednik Emmanuel Macron, predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsedujoči Svetu Evropske unije, portugalski premier Antonio Costa. Nastopili bodo tudi sopredsedujoči izvršnemu odboru konference. Prek video povezave bodo svoje prispevke predstavili državljani in predstavniki civilne družbe. V plenarni dvorani Evropskega parlamenta v Strasbourgu bo navzočih tudi 27 študentov iz vseh držav članic unije, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Približno 300 državljanov pa se bo dogodka udeležilo na daljavo.

icon-expand Danes se bo tako z letom dni zamude začela konferenca o prihodnosti Evrope. FOTO: Shutterstock

Danes se bo tako z letom dni zamude začela konferenca o prihodnosti Evrope, katere namen je približati unijo državljanom, prisluhniti njihovim skrbem in ambicijam ter oblikovati sklepe, ki bodo predstavljali smernice za prihodnjo usmeritev unije. Proces posvetovanj bo trajal leto dni. Konferenca bo tudi rdeča nit drugih dogodkov, s katerimi bodo unija in države članice obeležile dan, ko se spominjamo Schumanove deklaracije iz leta 1950, ki je prispevala k začetku povezovanja držav v Evropsko unijo. Z dnevom Evrope se spominjamo 9. maja 1950, dneva, ko je tedanji francoski zunanji minister Robert Schuman predstavil deklaracijo z osrednjim predlogom za vzpostavitev nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi. Njegove zamisli so sprožile proces evropske integracije in leto pozneje je bila oblikovanja Evropska skupnost za premog in jeklo, iz katere sta pozneje izšli Evropska gospodarska skupnost in Evropska unija, katere članica je Slovenija od 1. maja 2004. 'Letos lahko Slovenci še bolj čutimo EU in EU Slovenijo' Slovenci lahko letos po navedbah ministrstva za zunanje (MZZ) zadeve še bolj čutimo Evropsko unijo in EU Slovenijo, saj bo Slovenijav drugi polovici predsedovala Svetu EU. Ob današnjem dnevu Evrope so izpostavili prepričanje, da lahko unija ponudi vrsto dobrih rešitev, ki jih države samostojno ne bi mogle doseči, zato si je vredno prizadevati za njen nadaljnji napredek. Kot zadnja iz tria predsedstev z Nemčijo in Portugalsko se bo Slovenija po navedbah MZZ prednostno posvečala iskanju rešitev na tistih področjih, ki terjajo nujno obravnavo ali pa so strateškega pomena za nadaljnje boljše delovanje unije ter njen položaj v svetu."Posebno pozornost bomo posvetili izboljšanju odpornosti Evropske unije na različne oblike kriz, kot je pandemija. Posvetili se bomo gospodarskemu okrevanju in v ospredje postavili aktivnosti za krepitev strateške avtonomije EU. Opozorili bomo na potrebo po zavestnem ohranjanju evropskega načina življenja, spoštovanju vladavine prava in enakih meril za vse," so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

icon-expand Pomembno vlogo bo imela tudi Slovenija. FOTO: iStock

Po napovedih se bodo posvetili tudi krepitvi položaja unije v svetu in si v tem okviru prizadevali za okrepitev odnosov s transatlatskimi partnerji ter državami v sosedstvu, še posebej na Zahodnem Balkanu, "kjer si želimo napredka na področju procesa širitve EU". "Prav tako bomo odgovorno in zavzeto sodelovali pri vodenju Konference o prihodnosti Evrope, ki se s slovesno otvoritvijo v Evropskem parlamentu v Strasbourgu pričenja prav na današnji dan," so še dodali. Konferenca je po navedbah MZZ priložnost za oblikovanje novih predlogov, kako ohraniti mirno, varno, zdravo in socialno Evropsko unijo, ki bo sposobna premagovati krize in se iz njih učiti. "Verjamemo, da prav Evropska unija lahko ponudi vrsto dobrih rešitev, ki jih države članice samostojno ne bi mogle doseči in da si je zato vredno prizadevati za njen nadaljnji napredek - natanko tako, kot je pred 71 leti predvidel Robert Schuman," so sklenili.

Na ministrstvu za obrambo se pridružujejo poudarku, da je letošnji dan Evrope v znamenju slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Kot so danes sporočili, je trojka obrambnih ministrov razpravljala tudi o novem strateškem dokumentu, ki bo krojil varnostno in obrambno politiko EU v prihodnjih petih do desetih letih."Dokument je začel nastajati v času predsedovanja Nemčije. Pomembno vlogo pri nastajanju strateškega kompasa bo krojila tudi Slovenija, ki ima vodilno vlogo na področju partnerstev. K razpravam pa se je predvsem v zadnjem obdobju pridružila tudi Francija, ki predseduje v prvi polovici 2022, ko bo strateški kompas tudi zaključen," so zapisali. Kot so spomnili, bodo osrednje teme slovenskega predsedovanja Svetu EU tudi vidiki Zahodnega Balkana, sodelovanje med unijo in zvezo Nato ter energetska učinkovitost obrambnega sistema.