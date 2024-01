Začenja se obravnava tožbe Južne Afrike proti Izraelu

Južna Afrika v svojem 84 strani dolgem poročilu trdi, da so dejanja Izraela genocidne narave ter namenjena "uničenju znatnega dela palestinske nacionalne, rasne in etnične skupine". Navedli so tudi, da Izrael s svojimi dejanji "ubija Palestince v Gazi, jim povzroča hude telesne in duševne poškodbe ter ustvarja življenjske pogoje, ki vodijo do njihovega uničenja".

Sodišče ZN s sedežem v Haagu na Nizozemskem bi sicer lahko dokaj hitro odločilo v prid Južnoafriške republike, naj Izrael prekine svojo vojaško kampanjo, a končna odločitev o tem, ali Izrael res izvaja genocid ali ne, bi lahko trajala še več let.

Južnoafriška republika je že nekaj časa kritična do izraelske vojaške operacije v Gazi, njihov vladajoči Afriški nacionalni kongres pa je že leta solidaren s Palestinci. V njihovem boju namreč vidijo podobnost z lastnim bojem proti apartheidu – politiki rasne segregacije in diskriminacije, ki jo je do prvih demokratičnih volitev leta 1994 izvajala vlada bele manjšine v Južni Afriki proti črnski večini v državi.

Izraelski predsednik Isaac Herzog je sicer obtožbe označil za "grozljive in absurdne". "Šli bomo na Mednarodno sodišče in ponosno predstavili svoj primer uporabe samoobrambe," je dejal. Kot je pojasnil, si izraelska vojska v teh "izjemno zapletenih okoliščinah prizadeva storiti vse, da ne bi prišlo do civilnih žrtev". Tudi največja podpornica Izraela, ZDA, je trditev Južnoafriške republike označila kot "neutemeljeno". Izraelski premier Benjamin Netanjahu je pred začetkom postopka objavil videoposnetek, v katerem je dejal, da se Izrael bori predvsem proti Hamasu in ne proti palestinskemu prebivalstvu ter da ravnajo popolnoma v skladu z mednarodnim pravom. "Izrael nima namena trajno zasesti Gaze ali preseliti civilnega prebivalstva," je obljubil.

Večina zahodnih držav sicer do zdaj ni oblikovala jasnega stališča. Slovenija na tožbo gleda z velikim zanimanjem, je v ponedeljek na Radiu Slovenija dejal vodja slovenske misije v Varnostnem svetu ZN Samuel Žbogar. Tožbo je označil za pomembno, več pa bo Slovenija povedala po prvi obravnavi pred Meddržavnim sodiščem. Gibanje za pravice Palestincev je Slovenijo pozvalo, naj se pridruži tožbi, v pismu zunanji ministrici Tanji Fajon so k temu pozvali številni slovenski kulturniki.

Bitka pa ne poteka le znotraj zidov sodišča, temveč tudi zunaj. Obe strani si namreč skušata zagotoviti podporo javnega mnenja. Izrael bo v Haagu danes organiziral vrsto dogodkov, med drugim mirovni pohod, Južna Afrika pa se pripravlja na predstavitev svoje tožbe. V južnoafriški delegaciji bo tudi nekdanji vodja britanske laburistične stranke Jeremy Corbyn, ki je dolgoletni podpornik Palestincev, a so ga v času, ko je bil vodja opozicije, zaznamovale obtožbe o antisemitizmu.