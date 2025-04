Začenja se sojenje, ki bi Zuckerberga lahko prisililo, da proda Instagram in WhatsApp

V Washingtonu se začenja sojenje v prelomnem primeru varstva konkurence. Ameriški varuh konkurence in potrošnikov namreč obtožuje Zuckerbergovo Meto, ki ima v lasti Facebook, da je pred leti kupila Instagram in WhatsApp zato, da bi odpravila konkurenco in si zagotovila monopol. V primeru, da tožbo izgubi, bo moral Zuckerberg obe platformi prodati.