Začenja se proces proti Trumpu, v primeru obsodbe mu grozi zaporna kazen

Obtožnica v 34 točkah Trumpa bremeni ponarejanja poslovnih listin. V primeru obsodbe po vseh točkah bivšemu ameriškemu predsedniku grozi več kot deset let zapora. Trump zanika krivdo in trdi, da gre za politični pregon, s katerim naj bi zmanjšali možnosti za njegovo izvolitev na letošnjih predsedniških volitvah v ZDA.

Proces izbiranja 12 porotnikov in rezerv lahko traja več dni. Sojenje, v katerem naj bi Cohen in Daniels pričala v korist tožilstva, pa bi lahko trajalo do osem tednov.

Trumpovi odvetniki so skušali začetek procesa pred sodnikom Juanom Merchanom s številnimi pravniškimi manevri, kot so razne vloge in pritožbe razveljaviti ali vsaj zavleči za nedoločen čas. Ni jim uspelo, vendar pa ameriški mediji navajajo pravne strokovnjake, ki opozarjajo, da lahko to Trumpu uspe morda še danes ali kadarkoli med samim procesom. Če ugotovi, da mu ne kaže dobro, lahko odpusti svojo celotno odvetniško ekipo in sodnik Merchan mu bo v skladu z zakonodajo moral dati čas, da sestavi novo, ki bo potrebovala čas, da se seznani s vsebino postopka.

New York se je na proces pripravil z okrepitvijo varnostnih ukrepov okrog sodišča na jugu Manhattna, saj pričakuje proteste tako podpornikov Trumpa kot tudi njegovih nasprotnikov. Trump se bo v času procesa preselil s Floride v New York, saj mora biti prisoten na sodišču vsak dan sojenja, ni pa še jasno, ali bo tudi sam stopil na klop za priče.