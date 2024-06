Začenja se sojenje Gershkovichu, grozi mu do 20 let zapora

Sojenje poteka v Jekaterinburgu, v mestu, kjer so ga pred več kot letom dni pridržali in obtožili vohunjenja. Sojenje se bo začelo ob 11. uri po lokalnem času za zaprtimi vrati na okrožnem sodišču Sverdlovsk, v obtožnici pa piše, da je Gershkovich po "navodilih Cie in z uporabo natančnih konspirativnih metod zbiral tajne informacije o ruski tovarni tankov".

Sojenje prvemu ameriškemu novinarju, ki so ga v Rusiji po hladni vojni aretirali zaradi domnevnega vohunjenja, se bo odvijalo za zaprtimi vrati. 32-letni Gershkovich je bil aretiran med poročanjem za časopis Wall Street Journal (WSJ), v Rusijo pa je prispel le nekaj tednov, preden se je začela obsežna invazija na Ukrajino. Čeprav so številne medijske hiše svoje novinarje umaknile iz Rusije, je Gershkovich ostal in poročal o vojni, piše BBC.

Sojenje se šele začenja, trajalo naj bi več mesecev, v sodni dvorani pa ne bodo smeli biti prisotni novinarji, prijatelji, družinski člani ali osebje veleposlaništva ZDA. In ravno zaradi tega mnogi menijo, da Gershkovich vsekakor ne bo imel "svobodnega in poštenega sojenja". Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Matthew Miller je sporočil, da bo osebje veleposlaništva kljub temu odpotovalo v Jekaterinburg, ki je od Moskve oddaljen več kot 800 kilometrov in poskušalo priti v sodno dvorano.

Tako novinar, ameriška vlada in WSJ odločno zanikajo vse obtožbe proti njemu, ameriško zunanje ministrstvo pa je njegovo aretacijo označilo za neupravičeno in pozvalo k takojšnji izpustitvi. Ameriški predsednik Joe Biden je sicer večkrat odločno poudaril, da si prizadevajo za "njegovo in izpustitev vseh drugih Američanov, ki so po krivici pridržani po svetu". Predvsem v Rusiji se je namreč število pridržanih Američanov v zadnjih letih povečalo. Eden izmed takih je Paul Whelan, nekdanji ameriški marinec, ki je bil decembra 2018 aretiran v Moskvi in leta 2020 obtožen na 16 let zapora zaradi obtožb vohunjenja.

Eden izmed bolj odmevnih primerov je bila tudi aretacija košarkarske zvezdnice Brittney Griner, ki je med sezono WNBA igrala v Rusiji. Ko je želela oditi, so na letališču med njeno prtljago našli olje konoplje in jo pridržali. Po skoraj 300 dneh, preživetih za zapahi, je bila izpuščena v zamenjavi za ruskega trgovca z orožjem Viktorja Bouta, nekdanjega sovjetskega vojaškega častnika. V ZDA je prestajal 25-letno zaporno kazen zaradi domnevne namere o ubijanju ameriških državljanov in uradnikov, nabave in izvoza protiletalskih raket ter zagotavljanja materialne podpore teroristični organizaciji.