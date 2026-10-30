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Začenja se sojenje za umor Danke Ilić: tožilstvo zahteva dosmrtni zapor

Negotin / Banjsko Polje, 30. 10. 2026 14.42 pred 25 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Ti.Š.
Danka Ilić

V Srbiji se za zaprtimi vrati začenja sojenje za umor male Danke Ilić, ki je izgnila pred več kot dvema letoma, njenega trupla pa do danes niso našli. Tožilstvo za obtožena delavca komunalnega podjetja zahteva dosmrtni zapor. Dejanu Dragijeviću in Srđanu Jankoviću očita, da sta 26. marca 2024 dveletno Danko zbila s službenim avtomobilom, jo strpala v vozilo in njeno truplo odvrgla na odlagališče odpadkov. Pozneje pa naj bi ga premestila na drugo lokacijo.

Na Višjem sodišču v Negotinu se je danes začelo sojenje Dejanu Dragijeviću in Srđanu Jankoviću, obtoženima za umor dvoletne Danke Ilić. Tožilstvo za oba zahetva dosmrtno zaporno kazen, poroče hrvaški spletni portal Net.hr.

Danka je izginila 26. marca 2024 v Banjskem Polju blizu mesta Bor na vzhodu Srbije, njenega trupla pa do danes niso našli.

Predobravnavni narok je bil zaprt za javnost, Dragijevića in Jankovića – ki sta od aretacije v priporu – pa so na sodišče pripeljali s policijskim vozilom. Prisotni so bili njuni odvetniki, pravni zastopnik dekličine družine in njeni starši. Stranke v postopku bodo podale uvodne izjave, nato bo razpisana glavna obravnava, piše spletni portal Bljesak.info.

Sodišče dvakrat vrnilo odločitev o obtožnici

Po obtožnici Višjega državnega tožilstva v Zaječarju sta Dragijević in Janković kot sostorilca obtožena umora na posebej grozljiv način.

Tožilstvo sumi, da sta 26. marca 2024 v Banjskem Polju deklico najprej zbila s službenim avtomobilom javnega komunalnega podjetja Vodovod, v katerem sta bila zaposlena, nato pa jo spravila v vozilo. Preiskovalci domnevajo, da sta njeno truplo odvrgla na odlagališče odpadkov in ga pozneje premestila drugam. dekličinega trupla, kljub obsežni sikalni akciji, nikoli niso našli.

Obtožnica je bila vložena po dopolnilni preiskavi, ki jo je opravilo Višje državno tožilstvo v Zaječarju. Pritožbeno sodišče v Nišu je odločitev o potrditvi obtožnice dvakrat vrnilo sodišču v Zaječarju, ob drugi vrnitvi zadeve pa je bilo odrejeno, naj o obtožnici odloči povsem nov sodni senat na Višjem sodišču v Negotinu.

V postopku je bil obdolžen tudi oče Dejana Dragijevića – Radoslav Dragijević, ki naj bi sinu pomagal prepeljati truplo na drugo lokacijo, a je sodišče postopek zoper njega ustavilo. Dragijevićev brat Dalibor je medtem 7. aprila 2024 umrl med pridržanjem v prostorih Policijske uprave v Boru.

'Skoraj nobenih materialnih dokazov'

Direktor Centra za pogrešane in zlorabljene otroke Igor Jurić je ob tem opozoril, da bi lahko bilo dokazovanje krivde zaradi pomanjkanja dokazov težavno.

"Materialnih dokazov je zelo malo – pravzaprav jih sploh ni. V tem primeru razpolagamo le s priznanji osumljencev, na čemer pa bo za dosego pravnomočne obsodbe zelo težko graditi primer," je dejal Jurić.

Dodal je, da pa bi se med sojenjem lahko pojavila nova priča, čigar izpovedbe bi lahko pomagale ugotoviti, ali so se dogodki odvili tako, kot je opisano v obtožnici. Jurić meni, da je za dekličino družino – pa tudi za celotno skupnost – izjemnega pomena, da se ugotovi vsa resnica o Dankinem izginotju in smrti. A bi lahko bila, kot še poudarja, veljavnost morebitne pravnomočne sodbe – če ne bodo predloženi dodatni dokazi – postavljena pod vprašaj.

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pisarniški stol
30. 10. 2026 15.07
Ne spoznam se nič... Ampak, kakšne dokaze še rabiš, če obtoženci priznajo krivdo?
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